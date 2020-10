Eliminación de fideicomisos puede ser un error que hará historia: Iniciativa Privada

Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, indica que en lugar de eliminar estos fideicomisos tal vez solo se debió reestructurar la repartición de los fondos

Antonio Olazábal

Que los diputados del Congreso de la Unión hayan eliminado los fideicomisos para apoyar a la ciencia, cine, deporte entre otras áreas, puede ser un error histórico dentro de la política del país, afirmó Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La empresaria expresó que la eliminación de estos fideicomisos no era lo ideal, tal vez una reestructuración de los mismos hubiese sido suficiente, ya que estos recursos van destinados para el desarrollo del capital humano en el país.

"Definitivamente, la concentración de los más de 109 fondos que pondrán a disposición discrecional por parte del Poder Ejecutivo, vemos que puede ser un gran error que hará historia, con esta eliminación acaba con una gran cantidad de logros de expertos y científicos que por años se han preocupado por llevar la sustentabilidad de este país", mencionó.

"Yo creo que estos legisladores antes de tomar una decisión de esta envergadura primero debieron de estudiar seriamente cuáles serían las consecuencias que conlleva la eliminación total de todos estos fideicomisos", añadió.

Fong Payán no dudó que haya fideicomisos que no se estén aprovechando como se debe, sin embargo, lo que se debió hacer fue un análisis detallado para determinar cuáles estaban funcionando y sacando dividendos y cuáles no.

"Seguramente es verdad que hay fideicomisos que son caros, o que cuya aplicación o beneficios no han sido los correctos, pero ante ello, la obligación de las autoridades sería probar en su caso, después ver si se puede reformar o reestructurar o en su caso eliminar algunos fideicomisos que se están demostrando que se estén haciendo malos manejos", mencionó.

"En estos casos no se puede generalizar, como consecuencia vemos que tendremos ahora a académicos, profesores, instituciones que se encargan de la ciencia, a deportistas a todos los que se ven agraviados con la desaparición de estos fideicomisos con una incertidumbre para su por venir", agregó.