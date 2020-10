Eliminan fideicomisos argumentando corrupción, pero no hay una sola denuncia: Mario Zamora

El senador del Partido Revolucionario Institucional criticó a los legisladores que votaron a favor de la eliminación de estos 109 fideicomisos, ya que solo siguen al pie de la letra las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador

Antonio Olazábal

Los diputados federales votaron a favor de la eliminación de 109 fideicomisos que van a sectores como la tecnología, campo y otros ámbitos argumentando corrupción, pero no hay ni una sola denuncia al respecto, criticó Mario Zamora Gastélum, senador de la República.

El integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado afirmó que antes de eliminar estos fondos, aludiendo corrupción, debería haber denuncias al respecto, sin embargo no hay absolutamente nada.

"Argumentan que había corrupción y nadie va a defender la corrupción, al contrario, soy el primero que dice que hay que señalarla, pero hay que denunciar, no hay un solo funcionario de un fideicomiso denunciado", aseveró.

"Si tú conoces un acto de corrupción, entonces como autoridad estás obligado a denunciarlo, no solo decirlo, sino denunciarlo ante las autoridades competentes, y al día de hoy revisé, y no hay un solo funcionario de un fideicomiso denunciado".

El priista sostuvo que los diputados fueron 'lacayos' de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, que fundamentó la eliminación de estos 109 fideicomisos por corrupción, cuando realmente no hay una sola denuncia al respecto.

"Únicamente los diputados, y perdón por la expresión, funcionaron como lacayos, les dieron una instrucción y acataron esa instrucción sin ni siquiera conocer absolutamente nada, y lo que duele y pesa es que nos habían dicho, y mucha gente votó en ese sentido por ellos porque habían dicho que eran diferentes, y veo que de diferentes no tienen nada", indicó.

Zamora Gastélum dijo también que posiblemente había fideicomisos que estaban siendo utilizados correctamente, es por eso que tal vez solo se debía realizar una reestructuración.

"Son 109 fideicomisos, cada uno responde a una circunstancia particular, el que sea fideicomiso no necesariamente quiere decir que sean opacos o que no rindan cuentas; al contrario, hay fideicomisos que son sumamente transparentes, con reglas muy claras y específicas y que no se salen de ellas", mencionó.

"Yo creo que el tema de los fideicomisos se tenía que revisar caso por caso... Lamento esta decisión, y espero que en el Senado permee la cordura y es una buena oportunidad para los ciudadanos para que aquí sí revisen a ciencia cierta cómo votan sus representantes populares", añadió.