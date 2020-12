Ellen Page se declara transgénero y pide que le llamen Elliot

El ahora actor, de 33 años y nominado al Óscar en 2008 por su interpretación en Juno, agradece todo el apoyo recibido en este tiempo por la gente que conocía su situación

Noroeste / Redacción

La actriz Ellen Page, conocida por su interpretación de Juno en la película homónima en 2007 y por su participación en la serie de Netflix The Umbrella Academy, publica un comunicado en el que se declara transgénero y pide que a partir de ahora se le llame Elliot.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot”, comienza Page en su escrito antes de continuar con la satisfacción que siente al poder hacer públicos sus sentimientos.

“Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”.

El ahora actor, de 33 años y nominado al Óscar en 2008 por su interpretación en Juno, agradece todo el apoyo recibido en este tiempo por la gente que conocía su situación, publicó elpais.com.

“Siento una enorme gratitud hacia las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, añade en su texto publicado en sus redes sociales, donde ha cambiado el nombre de perfil de Ellen a Elliot Page.

Desde que en febrero de 2014 Page hizo pública su homosexualidad, se ha convertido en una de las activistas LGTBI+ más combativas de Hollywood.

Decidió anunciar públicamente que era gay a los 26 años, durante un congreso sobre derechos humanos.

“Estoy aquí hoy porque soy homosexual. Y porque quizás pueda causar un efecto positivo. Ayudar a otros a que su vida sea más fácil y esperanzadora. Siento que tengo una obligación personal y una responsabilidad social en todo esto”, dijo en un sentido discurso, en el que condenó los estándares establecidos en la industria cinematográfica. Una convicción que ha llevado también a la pantalla, pues en Freeheld (2015), Page interpreta a una mujer que lucha junto a su pareja, interpretada por Julianne Moore, por la equiparación de derechos de las uniones civiles.

Casada desde hace dos años con la bailarina Emma Porter, dar a conocer su homosexualidad le dio un nuevo sentido a su vida.

“Algo se transformó en mí; y no solo emocionalmente. Porque físicamente también me encontraba mal: sufría ataques de pánico, tenía problemas de estómago… Al día siguiente de hacerlo público fui a regrabar unas tomas y la gente me decía que parecía otra persona. Y yo contestaba: ‘Joder, ¿verdad que sí?”, contó el año pasado.

Tras el anuncio de su nueva condición como persona trans, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar.

“Te quiero mucho, Elliot”, le ha dicho su esposa. “¡Muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te amamos Elliot! ¡No puedo esperar a verte regresar en la temporada 3!», ha escrito la plataforma Netflix, donde se emite The Umbrella Academy.