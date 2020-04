Eloy JimÃ©nez exhorta a detener la propagaciÃ³n del virus

CHICAGO._ Cuando terminó la conferencia telefónica con el dominicano Eloy Jiménez la noche del martes, el carismático jardinero izquierdo de los Medias Blancas de Chicago les dedicó unas palabras a los miembros de los medios de comunicación que seguramente hicieron sentir orgullosos al equipo y la alcaldesa de Chicago, Lori Lighfoot.

“Tengan buenas noches, disfruten su cena y quédense en casa”, dijo Jiménez. “Espero verlos pronto”.

Cuándo podrán reunirse nuevamente Jiménez, los medios de Chicago y los fanáticos de los Medias Blancas es algo que está por verse, pues el beisbol sigue en pausa debido a la pandemia del coronavirus. Jiménez, junto al derecho de los Medias Blancas, Lucas Giolito, está poniendo de su parte para mantener al público informado sobre las prácticas recomendadas de distanciamiento social al grabar un anuncio para la campaña “We Are Not Playing” (No Estamos Jugando), junto a atletas de otros ocho equipos profesionales de Chicago.

“¡Hey, Chicago! Por favor, quédense en casa para que podamos volver a jugar beisbol”, dijo Jiménez en un mensaje difundido por la cuenta de Twitter de los Medias Blancas.

