Emmett Soto Grave considera que a 100 días de gobierno ha hecho las cosas bien

El Alcalde de Escuinapa dijo que a pesar que recibió una administración ‘inoperante’ su equipo ha hecho su mayor esfuerzo para sacar adelante el trabajo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ En sus primeros 100 días al frente de la Administración municipal, Emmett Soto Grave considera que ha trabajado bien, esto pese que según dijo, el ex Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán le dejó un municipio inoperante pero no consiguió hacerlo quedar mal.

“Recibimos un municipio inoperante, quebrado... por el ex Presidente que estaba Hugo Enrique Moreno, sin dinero para tener todo en contra, pero no lo consiguió” expresó Grave Soto.

El Alcalde comentó que para trabajar en un municipio como “el que le dejaron”, se ha hecho bien lo que la administración pública que dirige ha realizado.

Dijo que al llegar a la Comuna se encontraron con patrullas que no servían, grúa sin servir, camiones de la basura que no funcionaban, luminarias que no se podían arreglar por la falta de grúa, pero todo se ha ido arreglando.

En 100 días de gobierno se han gestionado pozos de agua potable para Tecualilla que tenían más de 10 años sin agua, para la Campana y para la cabecera municipal, explicó.

Los directores, dijo que han hecho su mayor esfuerzo para sacar adelante el trabajo, y que todos han trabajado bien.

No considera por ello que tenga que hacer cambios a 100 días de gobierno, manifestó, pues sus funcionarios han trabajado bien.

“Son funcionarios dedicados que han trabajado con lo que hay y con lo que dejaron”, dijo.

Lo que ha hecho en 100 días de gobierno será proyectado con un pequeño vídeo, probablemente en Cabildo por la austeridad que se mantiene en la Comuna.