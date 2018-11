FUTBOL

Empate de Águilas de la UAS deja a entrenador con sabor agridulce

Jorge Guajardo lamenta que no hayan podido sumar tres puntos, pero ve el lado positivo por sumar su quinto juego sin perder

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Águilas de la UAS llegó a ocho punto en el Grupo 11 del futbol profesional de la Tercera División, luego de empatar sin goles contra el Cefut, en la cancha del estadio Universitario, que registró una asistencia aproximada de 600 aficionados.

A lo largo del partido los dirigidos por Jorge Guajardo Cruztitla mantuvieron buen control de balón, ante un equipo visitante que mostró muy buenas cosas sobre todo por las bandas, sin embargo las buenas intervenciones del portero local fueron claves para evitar la anotación.

Las Águilas de igual forma tuvo algunos destellos, pero la defensa de Cefut fue clave para evitar daño en portería.

Así transcurrieron los primeros 45 minutos de acción y aunque en la reanudación se vieron buenas llegadas por ambos bandos, tampoco pudieron hacerse daño, por lo que tuvieron que firmar el empate y con ello lanzar los tiros penales, en donde la mejor parte se la llevó el visitante con el punto extra.

Aun así, Jorge Guajardo se mostró tranquilo por lo que hicieron los muchachos, pues la idea era que Cefut no se llevara el triunfo, con lo cual cumplieron en gran parte con lo planeado de mantener la pelota, para que el rival no les hiciera el gol.

“Nos quedamos contentos, por supuesto, por no perder, pero igual no satisfechos porque se pudo hacer más y aunque sumamos un punto para ligar cinco partidos sin perder, sabemos que tenemos que trabajar más en algunas fallas, porque nos urge recomponer el camino para seguir escalando lugares en el grupo, porque el más inicio no nos dejó muy bien parados, pero ahí la llevamos”, comentó el estratega.

Con este resultado de la décima jornada, la UAS suma ocho puntos todavía rezagado de los primeros lugares.