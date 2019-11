Empezamos nuevo vuelo y salimos de la reunión más fortalecidos: diputada Cecilia Covarrubias

Después de la crisis registrada al interior del grupo parlamentario de Morena, aseguran que las diferencias ya quedaron atrás

Noroeste / Redacción

Tras sostener una reunión este miércoles, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa salió con acuerdos y una nueva estructura para su funcionamiento, luego de dos semanas de una crisis que se ventiló públicamente.

La diputada Cecilia Covarrubias González, quien era la propuesta en el intento por relevar a Graciela Domínguez Nava de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, señaló que empiezan un nuevo vuelvo y están más fortalecidos.

“Ahorita el grupo parlamentario de Morena empezamos un nuevo vuelvo, yo creo, de la mejor manera, yo creo que salimos de ahí fortalecidos, bien construidos y sobre todo, el grupo parlamentario ahorita se ha definido una nueva estructura para el funcionamiento del mismo y todo en función de aportar a la vida legislativa”, dijo Covarrubias González.

Mediante un comunicado, el grupo informó luego de la reunión, se tomó el acuerdo para la permanencia de la diputada Graciela Domínguez Nava como coordinadora y se aprobó la creación de dos vicecoordinaciones, una de Proceso Legislativo, que encabezará la propia Covarrubias González y otra de Vinculación Social, que encabezará el diputado Rosario Romero López.

“Todos estuvimos de acuerdo en que ella continuara”, recalcó Covarrubias González a los medios locales luego de la reunión.

La semana pasada, un grupo de 14 de los 19 legisladores de Morena que hay en esta 63 legislatura envió un documento al Congreso para anunciar que decidieron cambiar de coordinadora del grupo y propusieron a Covarrubias González para dirigirlo. Sin embargo, 40 minutos después cuatro de los 14 diputados desistieron el apoyo y mantuvieron la decisión de que Domínguez Nava continuara en la coordinación.

El hecho provocó la ventilación de la crisis en lo público y acrecentó la disputa por el liderazgo del grupo.

El nuevo grupo, según acusaron algunos diputados, pretendía tener un control sobre el tema financiero del grupo, pero éste fue desmentido por Covarrubias González.

“En la mesa hay algunas propuestas, pero todavía no está definido nada; una propuesta que habíamos hecho, un bloque que yo encabezaba y no tenía nada qué ver con aspectos económicos, nosotros jamás lo pusimos en la mesa. No tenía nada qué ver con aspectos económicos”, recalcó.