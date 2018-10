Empresarios mexicanos se pronuncian en contra de cancelaciÃ³n del NAIM en Texcoco

Empresarios mexicanos se pronuncian en contra de cancelación del NAIM en Texcoco

Cancelar el NAIM anula oferta de AMLO: no robar, no mentir y no traicionar, dicen líderes empresariales

29/10/2018 | 11:58 AM

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- Empresarios mexicanos se pronunciaron este lunes en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Dijeron que la decisión tomada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados y a los inversionistas”. “Queremos hacer pública nuestra posición. La decisión del Presidente electo de cancelar la obra del NAIM en Texcoco e iniciar los estudios para construir en Santa Lucía envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados, inversionistas y a todo los mexicanos”, dijo esta tarde Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien leyó un posicionamiento conjunto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y otras organismos empresariales. Los empresarios salieron unas horas después de que López Obrador anunció por la mañana que su decisión es “obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía; se va a mejorar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca”. En el posicionamiento leído por Castañón, los empresarios recalcaron su rechazo a la Consulta Ciudadana y dijeron que ésta no debe ser vinculante porque no respetó la Ley. “La consulta no debió ser vinculante. No se puede construir la democracia sin respetar la Ley vigente”, leyó Castañón. En la conferencia estaban presentes Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, José Manuel López Campos, de la Concanaco-Servytur; Alejandro Ramírez Magaña, del Consejo Mexicano de Negocios, entre otros. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que el Presidente electo está yendo contra los principios que prometió respetar. “Esta decisión es contraria a los tres postulados éticos postulados por el Presidente electo: no robar, no mentir, no traicionar”, dijo. “Nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer”, añadió. También dijo que también “es claro que la consulta tampoco fue representativa” porque aseguró que “la gran mayoría de las encuestas serias que se publicaron en estos días mostraban la preferencia de los ciudadanos por Texcoco”. Ayer por la noche, tras conocer los resultados de la Consulta donde el 69.95 votó a favor de construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía y rehabilitar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, Castañón reconoció a los ciudadanos que expresaron su opinión, pero reiteró que el resultado no debe ser vinculante, ya que “no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad”. Juan Pablo Castañón insistió en que el mensaje que envía esta decisión “es que no hay confianza de que los contratos firmados se cumplan y de que los contratos transexenales sean cumplidos”. “Esto afecta la confianza de México en el mundo”, aseguró. Dijo que la cancelación del NAIM ya se vio reflejada en el peso y en la Bolsa Mexicana de Valores. “Esperamos que estos daños no sean mayores”, indicó. “La cancelación del NAIM tendrá implicaciones legales y jurídicas. Perderemos una oportunidad clara de detonar el desarrollo de México, de darle más empleos y de ayudar a una de las zonas más pobres del Estado de México”, recalcó. INVERSIONES “A SALVO”: AMLO El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que quedaron a salvo los intereses de los inversionistas tras los resultados del NAIM. “Hay fondos que respaldan los compromisos de contratos y además existe el aval de nuestra palabra para atender las exigencias de los inversionistas”, dijo. La decisión se toma “con respeto absoluto al Estado de derecho”, sin afectar los intereses financieros. “Es buena noticia que se ha optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucía. […] Estamos contentos porque se realizó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió”, insistió. Los inversionistas tendrán la posibilidad de seguir con los contratos en Santa Lucía o llegar a otro acuerdos, anunció. “Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía o llegar a arreglos. En todo caso se va a actuar con apego a la legalidad”, dijo. #Empresarios mexicanos

