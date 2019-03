Empresarios no tienen lado: Alcalde sobre desaprobaciÃ³n de la IP a la revocaciÃ³n de mandato a nivel federal

Empresarios no tienen lado: Alcalde sobre desaprobación de la IP a la revocación de mandato a nivel federal

Jesús Estrada Ferreiro argumentó que a los empresarios que están contra AMLO nada les parece, además mencionó que él como Presidente de Culiacán no buscará una hipotética reelección, ya que ha afectado muchos intereses

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los empresarios que están contra Andrés Manuel López Obrador no tienen lado, opinó Jesús Estrada Ferreiro, quien estuvo presente en el festival de la Paella y Vino.

El Alcalde de Culiacán expresó esto luego de cuestionarle sobre las declaraciones de Gustavo Hoyos, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana donde afirmó que el llevar a cabo una consulta ciudadana para la revocación de mandato del Presidente de la República es un paso a la reelección de AMLO.

El morenista señaló que el pueblo debe quitar y poner a sus gobernantes, por lo que se dijo abierto y a favor de esta posibilidad.

“¿Qué opino? Que no tienen lado, si hay revocación de mandato se molestan y no les gusta, si no hay revocación de mandato no da la oportunidad de quitar a un mal Presidente, también la gente anda protestando ¿Entonces, qué quieren?”, cuestionó.

El Presidente Municipal aseveró que toda la gente que está en contra de lo que promueve López Obrador no es honesta y sólo ve para sus bienes personales, y no para los de la nación.

“Toda la gente honesta está en favor del Presidente, y toda la gente que tiene tendencias proteccionistas para sus bienes, para los que saben que los van a investigar o les va a pasar algo están en contra, todos aquellos que quieren seguir ‘mamando’ del presupuesto están en contra”.

--¿Hay intereses de la Coparmex al mostrar esta desaprobación?

“Sí , lo que pasa que ellos ven un peligro para sus intereses, el hecho de que López Obrador tenga tanta aceptación y que se someta al escrutinio de la gente para ver si hizo las cosas bien o mal, ellos piensan que si la gente lo aprueba, es como para reelegirlo, y no, a él le quedó muy claro que no se va a reelegir”.

Estrada Ferreiro dijo también estar a favor de la revocación de mandato a niveles locales, sin embargo en el caso de los municipios, el periodo de gobierno sólo es de tres años, y la revocación de mandato por oficio sería una reelección para las Alcaldías, escenario que afirma él no buscará.

“A los tres años la gente sabrá si serví o no, si me reelige o no, pero no es mi intención...no creo que lo haga, porque lo que estoy haciendo yo sé que está molestando a mucha gente, pero sé que lo estoy haciendo bien, sé que estoy cumpliendo con la ley y va a haber mucha gente inconforme conmigo”, explicó.

“Sindicato, empresarios (intereses que ha afectado); sin embargo el sindicato ya está más o menos alineado en el sentido de que entendieron de que tenemos la razón, y que si no ponemos orden ahorita, el sindicato va a ‘tronar’ en cualquier momento porque no puede el Gobierno soltar tanto dinero permanentemente y estar inflando la nómina”, agregó