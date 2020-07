En Ahome hay tendencia a la baja en casos activos de Covid-19, pero podría haber rebrote

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Desde el 25 de junio, cuando se reportaban 167 casos activos de Covid-19 en Ahome, se ha tenido una tendencia a la baja, que este lunes lo dejó con sólo 64 casos, pero las autoridades municipales preven que podría darse un rebrote debido al aumento de la movilidad social y comercial.

"Al haber una mayor movilización, movilidad y contacto entre personas, pues puede haber una mayor incidencia de los casos. Hay que recordar que el Gobernador... el Gobierno del Estado tomó la determinación de abrir todas estas áreas, y nosotros, siguiendo la instrucción del Gobierno del Estado, pues hemos estado tratando de advertirle, de mandar un mensaje muy profundo a la ciudadanía, para que tengan todas las medidas higiénicas, que hagan mucha conciencia de que las salidas de este tipo, que son recreativas, que no son necesarias, pueden tener resultados fatales", advirtió el director de Salud Municipal, Francisco Manuel Espinoza Valverde.

"El hecho de que estén abiertos lugares recreativos y muchos otros comercios, no es una invitación abierta para que pueda ir la ciudadanía. La sugerencia, la invitación que hemos estado haciendo desde el Ayuntamiento, desde Salud Municipal, ha sido quedarse en casa, no salir si no son vueltas esenciales, como la compra de víveres, la compra de medicamentos o la consulta médica. Un domingo de esparcimiento puede ser propicio para contagiarse del virus y llevar esta enfermedad a nuestros hogares, podemos causar una enfermedad grave a nuestros familiares que tengan algún factor de riesgo, o incluso pueden llegar a fallecer", agregó.

La Secretaría de Salud Estatal contaba mil 261 casos confirmados en Ahome hasta el 25 de junio, a partir de ahí se han sumado 230 casos hasta este lunes, unos 20 en promedio por día.

Mientras que en el mismo periodo, el número de pacientes recuperados pasó de 861 a mil 130, promediando 24 diarios. En Ahome se ha recuperado el 75.7 por ciento de los mil 491 casos confirmados del nuevo coronavirus.

El 16 de junio inició la reactivación escalonada del comercio en Ahome, incluyendo a los restaurantes, y el 1 de julio se reabrieron playas y centros recreativos, por lo que la movilidad ha ido en aumento.

Cabe señalar, que pese a tener sólo 64 casos activos de Covid-19, en Ahome la ocupación hospitalaria es del 79 por ciento, con 149 camas Covid ocupadas de 188 disponibles.

Y eso se debe a que un alto porcentaje de esa ocupación corresponde a pacientes de municipios vecinos, pues mientras en Choix y Sinaloa sólo cuentan con tres camas adecuadas para pacientes Covid, en El Fuerte no tienen alguna, y aunque en Guasave hay 180 camas Covid disponibles, hay pacientes que prefieren atenderse en hospitales de Los Mochis.

Con 297 pacientes fallecidos, de mil 491 casos confirmados, la letalidad del Covid-19 en Ahome es del 19.9 por ciento,

y su tasa de mortalidad ya alcanza 62.04 por cada 100 mil habitantes.

El 47 por ciento de los fallecidos tenía entre 51 y 70 años, y un 36 por ciento era mayor a esa edad. Un 16 por ciento tenía entre 31 y 50 años.

Los factores de comorbilidad más comunes son la hipertensión, la diabetes y la obesidad, aunque también hay casos de asma y EPOC.

En Ahome sólo han muerto cuatro personas menores de 30 años contagiados de Covid-19: el 2 de junio murió una mujer de 25 años con diabetes y obesidad; el 12 de junio, una niña de 5 años con cáncer; el 20 de junio, un joven de 22 años también con cáncer; y el 27 de junio, un hombre de 28 años con cáncer y asma. Los cuatro fallecieron en el Hospital General de Zona número 49 del IMSS, que se ha mantenido por semanas al tope de capacidad.