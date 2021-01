En campaña Alcalde de Culiacán prometió no reelegirse, ahora cambia de planes

Jesús Estrada Ferreiro ha revelado su interés de ir por la reelección de la Presidencia municipal si la dirigencia nacional de Morena así se lo indica

Belem Angulo

CULIACÁN._ El Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, ha revelado su interés de ir por la reelección si la dirigencia nacional de Morena así se lo indica, pero mientras se encontraba en campaña había prometido no buscar reelegirse.

Después de no ser designado como el candidato del Movimiento Regeneración Nacional para la Gubernatura de Sinaloa, el Alcalde ha manifestado que se mantendrá a la espera de las determinaciones que tome el partido sobre su futuro en la política, incluso si se trata de ir por la reelección.

"Así como me invitaron (Morena Nacional) a lo de la Gubernatura, me invitarán por la reelección(...) claro que participaré, me interesa, no hemos terminado de trabajar por Culiacán", dijo.

Sin embargo, en una entrevista con Noroeste en 2018, mientras Estrada Ferreiro buscaba la Alcaldía, informó que de ser Presidente Municipal no iría por la reelección.

- ¿Tú buscarías la reelección?

- No, fijate que no.

Agregó que sería una posibilidad solamente si la ciudadanía se lo pidiera públicamente.

"Salvo que me rogaran públicamente que lo hiciera, la gente, lo haría. Pero no", dijo en su momento.