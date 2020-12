La Escuela de Artes Plásticas de la UAS

En charla con la UAS, la maestra Dalia Payán invita a fomentar la creatividad en los niños

Exhorta a no limitar a los pequeños y a que desarrollen al máximo su imaginación

Noroeste / Redacción

01/12/2020 | 12:02 AM

A no limitar a los pequeños y a que desarrollen al máximo su imaginación, invitó la maestra Dalia Payán, durante la charla El arte como medio para fomentar la creatividad de los niños, en representación de la Escuela de Artes Plásticas de la UAS, unidad académica que semana a semana participa en la cartelera online de la Coordinación General de Extensión de la Cultura.

Apoyada en la filosofía de Mary Lou Cook, fue enfática en exponer que la creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse, que es lo que pone en práctica, durante los talleres infantiles de artes plásticas que le toca impartir, en los que antepone su experiencia para derrumbar los bloqueos que algunos niños presentan, porque para ella no existen el no puedo o el me voy a equivocar.

Transmitido por Facebook Live, a través de la cuenta Cultura UAS, con la conducción de Cristina Plata, la maestra Delia Payán mostró a los internautas el universo de materiales casi infinito de los que se puede echar mano para trabajar con los infantes, como pueden ser el tubo de un rollo de papel, un globo inflado, papel china, hojas y esponjas.

Asimismo, expuso que a los niños no se les debe llenar de actividades u obligaciones, que con ellos es necesario realizar acciones recreativas, que en las sesiones es posible leer cuentos y poemas o que, incluso, se pueden crear historias; que los adultos deben mostrar interés en lo que están haciendo los niños, durante el ejercicio de su imaginación; y muy importante: que se les debe limitar el tiempo en el uso de las tecnologías de la comunicación, como teléfonos inteligentes y computadoras, así como sus horas frente al televisor.

Casi para despedirse, la maestra Payán realizó un ejercicio en vivo, donde demostró cuán fácil se puede incidir en el fomento de la creatividad de los niños, usando una hoja blanca de papel, un crayón del mismo color, una tapadera de garrafón, pinceles y pintura verde, creando con ello un atractivo y fácil dibujo, para luego pasar al bloque de respuestas, a quienes expusieron sus dudas en la plataforma digital.

La mestra Dalia Payán comparte charla El arte como medio para fomentar la creatividad de los niños, a través de Facebook Live, de la cuenta Cultura UAS.