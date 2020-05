En Cruz Roja MazatlÃ¡n 'reinventan' la manera de conseguir recursos

En Cruz Roja Mazatlán 'reinventan' la manera de conseguir recursos

La institución no pudo hacer la colecta anual por la pandemia de Covid-19, pero debe reunir 3 millones de pesos… o cerrar

Alma Soto

Ser una institución que vive de las aportaciones que hacen las personas, las empresas y los gobiernos, no es fácil en tiempos de pandemia, por ello los directivos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Mazatlán, reinventan la manera de generar ingresos y mantener las puertas abiertas para quienes requieren atención.

Alfonso Gil Díaz, presidente de Delegación Mazatlán de la Cruz Roja, y Tere Gallo de Gil, su esposa, no se han quedado cruzados de brazos ante la situación, y planearon desde llamar a uno por uno a los donadores de siempre, a sus amigos y familia, buscar patrocinios a través de moneypool y hasta hacer sesiones de cocina a través de plataformas virtuales.

“Ahorita lo principal es sobrevivir porque no hubo inicio de colecta, en ese evento se dona mucho dinero, no se hizo por la cuestión de coronavirus, también las empresas y la gente tienen gastos no previstos, no están cooperando como otros años”, comentó Gil Díaz.

La Colecta Anual de Cruz Roja arrancaría en marzo, incluso ya estaba agendada una misa en Catedral para solicitar tener buenos ingresos.

Es en la colecta donde los empresarios hacen la mayor parte de sus aportaciones, comentó Gil Díaz, incluso el Gobierno Municipal hace una donación adicional a lo que mensualmente aporta por el porcentaje del Impuesto Predial que recauda.

Pero también, en el tiempo de la colecta en las escuelas públicas y privadas se solicita el apoyo de alumnos y maestros, en dependencias como la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y en la Tercera Región Militar se hacen colectas forzosas con las que se contribuye a fortalecer las finanzas de la institución, indicó.

Pero, dijo, este año no hay clases y las instituciones federales no han reportado si hicieron o no la colecta, y por la campaña nacional de Sana Distancia, los voluntarios no pueden salir a la calle a hacer boteos.

Tampoco pudieron hacer el tradicional desfile de modas que les patrocina Liverpool.

La situación, además, se agrava porque se requieren más insumos para trasladar en las ambulancias a los pacientes con Covid-19.

Se tuvieron que comprar dos equipos con valor de 40 mil pesos cada uno, y dotar de overoles especiales a los socorristas que hacen los servicios.

“Los recursos que tenemos nos alcanzan hasta junio, de ahí en adelante no sabemos cómo vamos a operar, no queremos cerrar las puertas de la institución, nunca se ha hecho desde que se estableció en Mazatlán, por ello los invitamos a donar, todos podemos necesitar de un servicio de la Cruz Roja, nadie es tan pobre para no dar y nadie en tan rico para no necesitar”, declaró Gil Díaz.

En ese sentido, Teresa Gallo de Gil indicó que la meta de recaudación para este año es de 3 millones de pesos.

“Si consideramos que Mazatlán tiene 500 mil habitantes, la meta no es difícil de alcanzar, conque cada uno aporte 6 pesos, la hacemos, no sucede así, por eso lanzamos el llamado a cooperar”, dijo Gallo de Gil.

Y para lograr cumplir esta meta, dijo, están innovando en la forma de solicitar donaciones, y quieren darlas a conocer.

CLASE DE COCINA

Una de las formas de recaudar fondos será una clase de cocina vía Zoom, que dará la chef Jimena Gil Gallo, quien preparará una cena a base de camarones, incluirá una charla sobre maridaje entre la gastronomía y los vinos a cargo del catador Rodrigo Pino.

Quienes participen en la clase podrán hacer sus aportaciones voluntarias a favor de Cruz Roja Delegación Mazatlán.

Lo bueno de hacer la clase virtual, expresó Gallo de Gil, es que pueden participar personas de todo el País o de cualquier parte del mundo que así lo soliciten.

Explicó que Jimena ha dado clases de cocina a favor del Hospital General de Mazatlán, para un Hospital de la CDMX, el sábado pasado otra para el hospital de Perinatología de la CDMX.

“Y el jueves, mañana, va a ser para nuestra Cruz Roja y el sábado va a hacer otra para el Hospital de Nutrición, es su manera de ayudar y las recetas la verdad han estado muy ricas”, comentó.

Si usted quiere aprender a cocinar unos camarones asiáticos, con arroz bastami y leche de coco, pues, asista a la clase de cocina a través de la plataforma Zoom, a partir de las 22:00 horas tiempo del Pacífico, llame al 771 568 7022 o al 669 130 0282, puede donar lo mínimo y si no pueden donar, no importa también están invitados a participar en la clase.

Si lo suyo no es la cocina, pero quiere apoyar a la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, hay otras formas de hacerlo.

“Si alguien quiere hacer su aportación puede hacerlo a través de Moneypool, con la seguridad de que el dinero se va a ir a la cuenta de Cruz Roja y no a nuestros bolsillos; puede ir a las oficinas de Cruz Roja, o a través de una cuenta de banco si requieren recibos deducibles de impuestos”, comentó Gil Díaz.

CÓMO APOYAR

Si usted quiere ayudar a la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán y necesita deducible de impuestos, entonces puede hacerlo a través de la cuenta 11700383112, de Scotiabank, clave interbancaria 044744117003831122.

Si no requiere deducible de impuestos, pueden donar desde la aplicación Moneypool, https://www.moneypool.mx/pools/7z4ef, Cruz Roja Mazatlán en Moneypool, en esa misma cuenta puede aportar para su clase de cocina.

Si quiere participar en la clase de cocina con Jimena Gil Gallo, llame a los 771 568 7022 o al 669 130 0282 o 915 5200 para recibir su contraseña de Zoom.

O, si puede hacerlo, lleve directamente su donativo a las oficinas de Cruz Roja Delegación Mazatlán, en la Avenida Zaragoza, casi frente a la Cancha Germán Évers.