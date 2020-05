En Cruz Roja: â€˜Reinventanâ€™ manera de conseguir recursos

Cruz Rojas Mazatlán

En Cruz Roja: ‘Reinventan’ manera de conseguir recursos

Alfonso Gil Díaz, presidente de la benemérita institución, y su esposa, Teresa Gallo de Gil, buscan cómo mantener viva la delegación

Alma Soto

Mazatlán._Ser una institución que vive de las aportaciones que hacen las personas, las empresas y los gobiernos, no es fácil en tiempos de pandemia, por ello los directivos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Mazatlán reinventan la manera de generar ingresos y mantener las puertas abiertas para quienes requieren atención.

Alfonso Gil Díaz, presidente de la benemérita institución en Mazatlán, y Tere Gallo de Gil, su incansable esposa, no se han quedado cruzados de brazos ante la situación y planearon, desde llamar a uno por uno a los donadores de siempre, a sus amigos y familia, buscar patrocinios a través de moneypool, hasta hacer sesiones de cocina por plataformas virtuales.

“La Cruz Roja es un organismo muy noble, la sociedad le tiene confianza, está muy aparte de la política, por eso tuvimos que plantearnos ¿qué vamos a hacer si solo tenemos dinero hasta junio? Y empezamos a movernos entre los amigos, a la gente, para motivarlos a dar dinero en un momento en el que no podemos hacer un evento, ni la pasarela de Liverpool, ya estaba lista la misa del 22 de marzo para empezar la colecta, pero ni modo, esto nos ha hecho reinventarnos”, expresa Tere, como le dicen a la señora Gallo de Gil.

“Ahorita, lo principal es sobrevivir, porque no hubo inicio de colecta, en ese evento se dona mucho dinero, no se hizo por la cuestión de coronavirus, también las empresas y la gente tienen gastos no previstos, no están cooperando como otros años”, apunta Gil Díaz.

Y han estado innovando, como la clase de cocina que ofreció la chef Jimena Gil Gallo, que llevó como complemento la charla sobre el maridaje de la gastronomía con el vino, a cargo del catador Rodrigo Pino.

La Colecta Anual de Cruz Roja arrancaría en marzo, incluso ya estaba agendada una misa en Catedral para pedir porque se tuvieran buenos ingresos, pero la restricción declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus obligó la reclusión social… en 2020, la historia se contará de manera diferente.

Es en la colecta donde los empresarios hacen la mayor parte de sus aportaciones, comentó Gil Díaz, incluso el Gobierno Municipal hace una donación adicional a lo que mensualmente aporta por el porcentaje del Impuesto Predial que recauda.

Pero también, es el tiempo de la colecta en las escuelas públicas y privadas se solicita el apoyo de alumnos y maestros, en dependencias como la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y en la Tercera Región Militar se hacen colectas forzosas, con las que se contribuye a fortalecer las finanzas de la institución, indicó.

Pero este año, dice, las clases son a distancia y las instituciones federales no han reportado si hicieron o no la colecta, y por la campaña nacional de Sana Distancia, los voluntarios no pueden salir a la calle a hacer boteos.

La situación, además, se agrava porque se requieren más insumos para trasladar en las ambulancias a los pacientes con Covid-19.

“Los recursos que tenemos nos alcanzan hasta junio, de ahí en adelante no sabemos cómo vamos a operar, no queremos cerrar las puertas de la institución, nunca se ha hecho desde que se estableció en Mazatlán, por ello los invitamos a donar, todos podemos necesitar de un servicio de la Cruz Roja, nadie es tan pobre para no dar y nadie es tan rico para no necesitar”, declara Gil Díaz.

En ese sentido, Tere indica que la meta de recaudación para este año es de 3 millones de pesos.

“Si consideramos que Mazatlán tiene 500 mil habitantes, la meta no es difícil de alcanzar, conque cada uno aporte 6 pesos, la hacemos, no sucede así, por eso lanzamos el llamado a cooperar”, dijo Gallo de Gil.

Tere es una apasionada de lo que hace, lo ha demostrado en cada uno de los cargos, muchos de ellos honoríficos, que ha desempeñado a lo largo de su vida.

Y la Cruz Roja la apasiona. No es la primera vez que su esposo es el presidente de la Delegación Mazatlán, por ello sabe cómo moverse, conoce a los miembros del Patronato, pero, muy importante, también a los donadores, con quienes se está comunicando día a día para invitarlos a que, e pesar de la crisis económica por la que atraviesan las empresas, no se olviden de la Cruz Roja.

Porque, asegura, la Cruz Roja en Mazatlán es más que una institución que hace traslados en sus nueve ambulancias, Cruz Roja en Mazatlán son sus voluntarios, paramédicos, médicos, enfermeras, su Escuela de Enfermería, el afán de preparar a más personas para que se dediquen a apoyar a los demás.

Por eso, y por mucho más, dicen los Gil Gallo, no pueden dejar que la Cruz Roja Delegación Mazatlán sea vencida por una pandemia y recurren a todos los mazatlecos a aportar su granito de arena para que las puertas permanezcan abiertas para todo el que lo necesite.

Gil Díaz lamenta que se tuvieran que cerrar las estaciones de La Marina, Rafael Buelna y Parque Central, pero fue necesario para optimizar recursos.

“Si alguien quiere hacer su aportación puede hacerlo a través de Moneypool, con la seguridad de que el dinero se va a ir a la cuenta de Cruz Roja y no a nuestros bolsillos; puede ir a las oficinas de Cruz Roja, o a través de una cuenta de banco si requieren recibos deducibles de impuestos”, comenta Gil Díaz.

¿Usted quiere y puede aportar? No lo piense más y hágalo.

CÓMO APOYAR

Si usted quiere ayudar a la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán y necesita deducible de impuestos, entonces puede hacerlo a través de la cuenta 11700383112, de Scotiabank, clave interbancaria 044744117003831122.

Si no requiere deducible de impuestos, pueden donar desde la aplicación Moneypool, https://www.moneypool.mx/pools/7z4ef

, Cruz Roja Mazatlán en Moneypool, en esa misma cuenta puede aportar para su clase de cocina.

O, si puede hacerlo, lleve directamente su donativo a las oficinas de Cruz Roja Delegación Mazatlán, en la Avenida Zaragoza, casi frente a la Cancha Germán Evers.