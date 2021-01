En Culiacán, exigen animalistas que no se impongan centros de exterminio en la ley de protección animal

Representantes de 15 asociaciones de animalistas se reunieron para alzar la voz, acompañados del Diputado Apolinar García Carrera, quien fue uno de los que propuso cinco de las nueve iniciativas que incluye el dictamen que podría revisarse este jueves en el Congreso de Sinaloa

José Abraham Sanz

27/01/2021 | 12:24 AM

Representantes de grupos animalistas, junto al diputado de Morena, Apolinar García Carrera, exigieron al Congreso del Estado que la iniciativa de protección animal que está próxima a analizarse por los legisladores descarte los centros de bienestar animal, que en realidad son centros de exterminio.

Los representantes de 15 asociaciones de animalistas se reunieron la mañana de este miércoles en un céntrico restaurante de Culiacán para alzar la voz, acompañados de García Carrera, quien fue uno de los que propuso cinco de las nueve iniciativas que incluye el dictamen que podría revisarse este jueves en el pleno.

“Existe una gran posibilidad de que mañana se pase a pleno la discusión de este dictamen, las asociaciones animalistas están mostrando una inconformidad y yo también me sumo a ellos, no estamos de acuerdo en que en el dictamen aparezca la figura de los Centros de Bienestar Animal, porque nosotros consideramos que no es más que una figura para practicar el exterminio de animales, por decir que tienen esa enfermedad contagiosa llamada rabia”, dijo García Carrera.

El dictamen incluye otras propuestas que consideran positivas, como castigo al maltrato animal, protección de animales que ayudan al humano en labores del campo hasta los 15 años, penalizar la zoofilia como delito, combatir el abandono y promover adopción de mascotas para abatir la sobrepoblación en las calles y crear una Fiscalía especial para perseguir delitos en contra de los animales.

“Estamos aquí para manifestar nuestra inconformidad y nuestro rechazo total a la imposición de centros de exterminio animal, porque malamente se les dice centro de control y bienestar animal, para confundir a la gente, o si les dicen antirrábicos, la gente cree que es para llevar a vacunar contra la rabia, que no se confunda la gente, esos centros son centros de crueldad y de exterminio animal, porque los recogen indiscriminadamente cuando andan en la calle, a cualquier animalito, tenga dueño o no, lo recogen de la calle, se lo llevan, los tienen en unos lugares hacinados, donde están juntos”, expresó Ana Mayda Gaxiola, presidenta y fundadora de la Asociación ARPA de protección animal.

Luego detalló que los animales son sometidos a muchos tipos de abusos, como la falta de agua y alimento, o el exterminio a través de inyección letal, la asfixia o electrocución.

“Hay que poner mejor educación en la gente, desde jóvenes, desde niños, hay que educar que no es el mejor medio. Le hacemos un llamado al Gobernador porque él ya en una ocasión nos apoyó en que estos centros no eran la mejor opción, en cambio fue cuando dio el apoyo para los camiones (de esterilización) que hoy no se están usando como debe ser en campañas gratuitas”, dijo Lorena Morales, de Taxi Pet Rescate y Adopción Animal.

“... en cambio, en lugar de hacer este tipo de centros, hemos solicitado desde hace mucho tiempo una Fiscalía... no hay dinero para la Fiscalía, pero ¿para el centro de matazón sí hay?, entonces hay que valorar aquí este tipo de cosas, lo que viene siendo para mejorar a un estado o empeorar”.