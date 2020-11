En Culiacán, viudas de policías ponen altar de muertos en Palacio de Gobierno para que no se olviden a las familias

La ofrenda fue colocada en el Palacio de Gobierno e incluyó fotografías de elementos de policía caídos en el cumplimiento del deber, así como objetos personales de ellos para recordarlos este Día de Muertos

Karen Bravo

CULIACÁN._ Jorge Ricardo estudió la licenciatura en derecho y se especializó en lo penal. Su padre era militar, y él tenía vocación de servicio lo que lo llevó a enlistarse en las filas de la extinta Policía Ministerial en 2001, pero 17 años después perdería la vida en el cumplimiento del deber.

Su fotografía, una gorra y un banderín con su nombre, fueron colocados al igual que pertenencias y fotos de otros policías, en un altar para recordarlos por el Día de Muertos. La ofrenda fue organizada por sus viudas y puesta en el Palacio de Gobierno como manifestación.

“Estamos pidiendo que se paguen los seguros de vida que están pendientes de los policías caídos, y de igual manera las pensiones que no han salido”, explicó Olivia Galindo, quien fuera esposa de Jorge Ricardo.

“Para que el gobierno recuerde que hay familias que quedamos todavía en una situación crítica y que no tenemos un sustento”, fustigó.

Ella al igual que otras viudas de policías no han recibido los pagos completos de seguros de vida y pensiones ya que, en el caso de Olivia, quedó atrapada en medio de la transición de la reforma al sistema penal y por ello se ha retrasado la resolución.

“Que está en trámite y que lo están trabajando, pero yo ya voy para tres años de viuda y no he recibido mi pensión todavía ni el pago del seguro de vida completo”, reclamó.

“En mi caso de mi pensión, quedamos atrapadas en el cambio del sistema de justicia penal otras compañeras y yo por la cuestión del cambio de lo que era la extinta Procuraduría y ahora nueva Fiscalía”, detalló.

El proceso ha sido largo, por lo que las afectadas exigen a las autoridades que se agilice.

“En esa cuestión estamos partiendo aguas para ver cómo se nos va a pagar el trámite. De parte de Fiscalía ya hicieron su trabajo, estamos esperando que aquí se publique en el Diario Oficial de la Federación y los expedientes se manden al Congreso y allá los diputados y senadores aprueben la ley para que nosotros recibamos la pensión”, explicó Olivia.

UNA CERVEZA PARA JORGE RICARDO

Olivia recordó este Día de Muertos a su difunto esposo en la intimidad de su hogar.

“Le puse pan de muerto, le gustaba en sus ratos de descanso tomar, relajarse, le puse su cerveza. Y cosas de él, sus lentes, cosas personales de él”, dijo.

Ambos se conocieron cuando estudiaban en la facultad de derecho, y fue hasta que se casaron que Jorge Ricardo inició su carrera como policía, lo cual no fue fácil para la pareja, y tampoco lo fue cuando tuvieron a su hijo.

“Fueron 17 años que para nosotros como familia no había navidades, año nuevo llegaba a las dos, tres de la mañana obviamente por los operativos decembrinos. Semana Santa igual, no había convivencia, no había horarios”, rememoró.

El ritmo de trabajo que llevan no es sencillo, pero el apoyo de la familia siempre está presente.

“Es un poco duro ser la esposa de un policía porque no hay horarios y nosotros tenemos que apoyar a nuestros esposos. No es fácil ser policía, más en el estado de Sinaloa, es una vida muy dura para ellos y para nosotros como familia”, lamentó.

“Y después de que ellos fallecen, seguir nosotros como familia penando en esta situación...entonces, sí estamos un poco desesperadas”, recriminó.