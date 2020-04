En días santos la SSPyTM de Culiacán devuelve a sus casas a 519 personas

Óscar Guinto Marmolejo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detalló que se remitieron a 127 personas a barandillas y se levantaron 306 actas de tránsito, la mayoría por conducir a altas velocidad

Antonio Olazábal

13/04/2020 | 11:35 AM

Durante los operativos de la Secretaría Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Semana Santa se devolvieron a sus casas a 519 personas para evitar la propagación del Covid-19 en Culiacán y se reportaron 23 robos a comercio, se remitieron barandilla a 127 personas y se presentó el robo de 49 vehículos, informó Óscar Guinto Marmolejo, titular de la dependencia.

"En los puntos que establecimos en los balnearios, centros recreativos, tuvimos una afluencia aproximada de 519 personas que fueron invitadas a regresar nuevamente a sus hogares, 96 vehículos, y fueron tres personas detenidas, de estas, dos fueron por estar consumiendo psicotrópicas en vía pública y una porque se negó en su momento a retirarse del lugar, de ahí en fuera no tuvimos ningún incidente de ningún tipo", mencionó.

"Tuvimos 23 robos a local comercial, dos robos a institución educativa, un robo a una institución pública. Fueron remitidos a barandilla por diversas faltas administrativas 127 personas, así mismo fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente ocho personas por delitos", detalló.

Guinto Marmolejo subrayó que se recuperaron 22 automóviles de los 49 robados, además tránsito levantó un total de 306 actas, la mayoría de ellas a personas que conducían a altas velocidades. Se reporta una persona fallecida por accidente vial.

"Tuvimos el reporte de 49 vehículos robados, pero también tuvimos 22 vehículos que fueron recuperados durante esta semana. En lo que se refiere a vialidad tuvimos el reporte de 13 accidentes, con 22 lesionados, lamentablemente tuvimos la pérdida de vida de una persona, se levantaron mil 306 actas por mil 817 conceptos, dentro de los que destacan por velocidad y por no portar el cinturón de seguridad correspondiente", explicó.

"Fueron detenidas 152 unidades, principalmente por estar mal estacionadas, aquí la recomendación a nivel general es que la ciudadanía tenga presente que el hecho de que no haya vehículos en la calle puedan conducir a exceso de velocidad, sino todo lo contrario, deben conducir con mayor precaución para evitar accidentes", añadió.

El titular de la SSPyTM recalcó que los operativos de la corporación continuarán en afán de que la ciudadanía no salga de sus casas, ya que se busca evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad, por lo que llamó a los culiacanenses a no salir de no ser necesario.