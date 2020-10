En el Centro de Salud de Rosario 'vuelan' las vacunas contra la influenza

Se presume que la fuerte demanda sea por la pandemia del Covid-19

Hugo Gómez

24/10/2020 | 11:21 AM

EL ROSARIO._ En tres días, la primera remesa de vacunas contra la influenza ya se acabó en el municipio, anunció Diana Jazmín Rojas Tirado.

La directora del Centro de Salud Urbano reconoció que esta situación contrasta con otros años, donde la ciudadanía tenía renuencia a aplicársela.

"Esta es la primera campaña que a mí me toca ver que, incluso, antes de arrancar ya estaba viniendo la gente a buscarla. Es la primera vez que a mí me toca que en tres días ya no haya vacuna", afirmó.

Informó que para la primera remesa llegaron mil 800 dosis, las cuales ya se agotaron.

"Creemos que el fenómeno del Covid-19 está provocando la demanda; es histórico, porque siempre andamos ofreciéndola, batallando, la resistencia, hoy no, la gente acudió", expresó.

Rojas Tirado descartó que ante esta situación se dé un desabasto, ya que espera que el próximo lunes llegue una cantidad similar de vacunas para la población.

Destacó que se resguardaron 200 vacunas para los menores y grupos vulnerables que lo requieran.

Sostuvo que las unidades médicas reciben esta vacuna y se aplica gratuitamente, por lo que es importante que se solicite donde se es derechohabiente, para evitar que unidades que atienden a la población en general se queden sin abasto.