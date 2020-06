En el Gobierno de MazatlÃ¡n cumplen acuerdo de operar solo dependencias esenciales: Regidor

En el Gobierno de Mazatlán cumplen acuerdo de operar solo dependencias esenciales: Regidor

Rodolfo Cardona asegura que dependencias municipales no esenciales bajaron el ritmo de trabajo tras la propuesta de cerrar 14 días al Gobierno municipal

Alma Soto

Las dependencias consideradas no esenciales dentro del Gobierno municipal bajaron su ritmo de trabajo para quedarse solo con el personal indispensable luego que se emitió un acuerdo de Cabildo que así lo mandaba, manifestó el Regidor Rodolfo Cardona Pérez.

Indicó que la idea al presentar la propuesta ante el Cabildo, que aprobó ese acuerdo con ocho votos a favor y seis en contra, era tomar una decisión tajante para proteger la salud de los empleados y los usuarios por las condiciones de contagios al interior de las dependencias del Gobierno municipal que se estaban dando en ese momento.

El acuerdo se emitió el 28 de mayo, y enumeraba a las dependencias consideradas como esenciales, sobre todo aquellas que tienen que ver con pagos y cobros, con trámites de construcción, de obras y de comercio, con servicios de recolección de basura, de seguridad pública y médicos.

El resto, según el acuerdo, deberían cerrar sus puertas o laborar solo con el director y dos personas más.

“Puede ser que en algunos lados no se haya implementado, en muchos sí se implementó, hubo varios que lo tomaron tal cual, pero también un punto en el que se especificó que si el Presidente Municipal (Luis Guillermo Benítez Torres) consideraba que no se podían tomar esas medidas, quedaba a criterio”, dijo Cardona Pérez.

El regidor indicó que los acuerdos de Cabildo son acuerdos que se deben cumplir, sin necesidad de que se girara un oficio por la Secretaría del Ayuntamiento o la Oficialía Mayor, responsable de Recursos Humanos del Gobierno municipal.

En el caso de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, que encabeza Tonatiuh Guerra Martínez, no paró a pesar de no ser esencial, dijo que es obvio que no se conduce solo, sino que tiene que atender una directriz del Ejecutivo.

“Si él se asume que tiene mayores facultades que el Cabildo, está equivocado”, declaró.

Empleados de diversas dependencias, que pidieron no revelar sus nombres, se dijeron inconformes porque no se respetó el acuerdo del Cabildo, pues en algunas oficinas hubo personas afectadas por el virus que estuvieron yendo a trabajar hasta que los síntomas se hicieron visibles y, por tanto, siguieron en convivencia con el resto del personal.

“En varias dependencias hay contagiados, en Planeación, el Asuntos Jurídicos, en Oficialía Mayor, y en todos ellos los empleados siguieron laborando”, manifestaron.