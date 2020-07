En el Gobierno de Sinaloa, 78% de las compras en pandemia son por adjudicaciÃ³n directa

En el Gobierno de Sinaloa, 78% de las compras en pandemia son por adjudicación directa

De acuerdo con Monitor Covid Sinaloa, el Ejecutivo estatal, hasta el 29 junio, tiene 55 contratos que ascienden a una cantidad de 193 millones 949 mil 466 pesos en la emergencia sanitaria

América Armenta

03/07/2020 | 12:42 AM

Predominan las adjudicaciones directas en los 55 contratos de compra durante la pandemia del Gobierno estatal, pues de los 55 solo 12 contratos son por licitaciones internacionales, mientras que 43 son adjudicaciones directas, lo que representa el 78 por ciento del total de procedimientos para adquirir equipo e insumos médicos para hacer frente al Covid-19.

En recursos, los que los organismos que se unieron para crear Monitor Covid Sinaloa y dar seguimiento a las adquisiciones, consideran que carecen de supervisión y vigilancia de gastos, el monto total de las 12 licitaciones públicas internacionales es de 58 millones 257 mil 057 pesos.

Mientras que en las 43 adjudicaciones directas se han invertido 135 millones 692 mil 409 pesos, más del doble que las anteriores.

En cuanto a los contratos, el análisis para garantizar que haya transparencia en los procesos señala que no se cumple con ello, pues no es posible saber cómo fueron finalmente pagados los contratos porque no están públicos, tampoco hay comprobantes de pago disponibles.

En 53 de los 55 casos se encontraron los precios unitarios y globales de los servicios adquiridos, sin embargo, no existe evidencia de entrega y/o distribución de bienes comprados, como documentos, fotografías, videos, geolocalización y demás que se había expuesto que era lo óptimo para que la ciudadanía tuviera certeza de cómo se estaban haciendo las compras con recurso público en medio de la emergencia sanitaria.

Otro criterio que el Gobierno no está cumpliendo y que es para mejorar la calidad de productos y servicios que se obtienen al incentivar la competencia entre proveedores, es conocer las condiciones del mercado, pero en Sinaloa solo 25 de 55 procedimientos de contratación cuentan con un estudio de este tipo, es decir 45 por ciento, menos de la mitad.

En cuanto a las personas o empresas con que se celebran los contratos en ninguno de los casos es pública la información sobre, es decir, su propia identidad, ubicación, datos de contacto, datos fiscales, identidad de los cuerpos de gobierno y titulares de las acciones o participación social, lo cual ayudaría a alertar hechos de corrupción como lo es comprar a empresas con operaciones inexistentes, indica el documento.

Origen de recursos

De acuerdo con la información que ha dado a conocer el Gobierno estatal, la mayor cantidad de recursos usados para la obtención de equipo e insumos médicos viene de éste, con el 71 por ciento del total, mientras que el 7 por ciento es del Gobierno federal y un 22 por ciento son una mezcla entre Gobierno federal y estatal.

Traducido a las cantidades de recursos se puede detallas que 137 millones 998 mil 175 pesos provienen del recurso del estado, mientras que 13 millones 952 mil 212 pesos de la federación y 41 millones 999 mil 078 pesos en conjunto, para sumar los 193 millones 949 mil 466 pesos.

Por otro lado, en el sitio oficial de Covid, Sinaloa no se encontró información que confirme la existencia de auditorías en tiempo real, tampoco que haya participación ciudadana que pueda garantizar la correcta aplicación de recursos públicos y privados.

Compras

La mayoría de las adquisiciones son de equipamiento hospitalario con 80 millones 162 mil 570 pesos y de medicamento, material de curación e insumos necesarios para unidades médicas de los servicios de salud de Sinaloa con 27 millones 319 mil 385 pesos.

Las empresas privilegiadas son 38, Instrumentación Medica S.A de C.V es a la que más recursos se ha destinado con 31 millones 857 mil 660 pesos por medio de tres contratos, mientras que la que más contratos ha tenido es Ingeniería Médica Integral, S.A de C.V, con cuatro contratos, sumando 20 millones 087 mil 372 pesos en total.

