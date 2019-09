En el olvido infraestructura del Centro de RehabilitaciÃ³n y EducaciÃ³n Especial del DIF, en CuliacÃ¡n

En el olvido infraestructura del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF, en Culiacán

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF muestra deterioro por la falta de mantenimiento a las instalaciones. Tras las fuertes lluvias muchos de los plafones se cayeron, dejando expuestos ductos y tuberías; además que los baños de los pacientes están en malas condiciones

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Sinaloa está en el olvido y le está pasando factura a la infraestructura. Según testimonios de pacientes y trabajadores del CREE, desde hace meses el centro ha presentado problemas en la infraestructura poniendo en riesgo a quienes acuden a terapia, consulta o a dar el servicio.

En el mes de junio el área de electroestimulación a pacientes presentó problemas con el aire acondicionado, por lo que los fisioterapeutas fueron reubicados en diferentes cubículos para brindar la atención, acumulando hasta tres terapistas por cubículo, mientras que otros fueron asignados a aulas de enseñanza.

El área de atención dental también reportó problemas con el aire acondicionado, detallaron personal y pacientes afectados.

En agosto se sumó el área de gimnasio a aquellas que no tenían aire acondicionado, además de falta de mantenimiento desde que el centro fue inaugurado por el ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla al final de su mandato.

“Yo no recuerdo cuando estuvo Malova que le hayan hecho algo, la verdad, ni a los aires, se descomponen y nomás los aparapetan, les compran cualquier pieza e incluso quitan de otras áreas donde están trabajando porque los aires no sirven”, denunció una de las trabajadoras quien prefirió mantener el anonimato.

A simple vista el CREE muestra estragos de la falta de mantenimiento. Desde la entrada al Centro, el techo del mismo está incompleto pues faltan varios plafones que las lluvias tumbaron porque se gotea. Como medida contra las goteras el personal colocó cartones en el suelo para evitar que el agua se esparciera y representara más peligro para los pacientes que acuden.

Las personas que van a consulta y servicios de terapia al CREE, tienen diversas discapacidades, entre ellas las motrices, y a pesar que los pasillos son amplios para que tengan mayor movilidad, tienen que rodear los cartones tirados en el piso para poder avanzar.

“De impermeabilizar, yo creo nunca han impermeabilizado nunca porque el techo se filtra todo y se va directo a los plafones, nomás medio los arreglan y los pintan cuando va a ir visita o cuando hay auditoría”, señaló una afectada.

Pacientes del área de alberca denunciaron también las malas condiciones de los baños que tienen disponibles para su aseo personal después de la terapia. De los cuatro que hay en el área de regadera, dos de ellos estaban cerrados porque están inoperantes por las condiciones de las regaderas e inodoros.

En los dos a los que Noroeste tuvo acceso, este medio constató que no están operando al cien por ciento ya que uno no tiene lavabo y el otro no tiene inodoro disponible pues tiene una cubeta con un plafón encima. Además, según la denuncia de una paciente, las regaderas presentaban problemas porque el agua salía a cuentagotas.

“Nada más está pasando ahí en el CRIT de Mazatlán y en el de autismo y este lo está descuidando mucho porque son muchas las áreas que no han arreglado el aire acondicionado”, criticó uno de los afectados.