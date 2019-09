En Escuinapa alertan peligro de tramo carretero La Estacada-Isla del Bosque

La obra que inició en 2018 como parte del proyecto de un libramiento que comunicaría al CIP, contemplaba una ampliación a 12 metros de la rúa y era una obra que licitó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por 70 millones de pesos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Un gran riesgo representa la carretera Escuinapa-Teacapán, en el tramo La Estacada-Isla del Bosque, pues la ampliación a 12 metros de ancho está detenida y ya presenta socavones.

“Esos socavones que quedaron por las alcantarillas, van a ocasionar un accidente, se está haciendo un socavón por la parte de debajo de la carretera, la carretera se está desmoronando”, dijo Ifigenia Estrada.

La obra que inició en 2018 como parte del proyecto de un libramiento que comunicaría al CIP, contemplaba una ampliación a 12 metros de la rúa y era una obra que licitó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por 70 millones de pesos.

Desde hace meses la obra fue abandonada, por lo que las alcantarillas pluviales que habían sido removidas para colocar tubos de concreto, no quedaron fijas en la carpeta asfáltica y la tierra que la rodea con las lluvias empezó a deslavarse.

“Hicimos el llamado desde antes de que iniciaran las lluvias a que preguntaran que pasará, para nosotros todas esas piedras, esa tierra, que esté más alto la tierra de la obra, nos puede inundar, porque se tapan las corrientes, pero nadie nos ha hecho caso”, dijo un vecino de la comunidad Celaya.

La carretera es de por sí un riesgo para quienes circulan por ésta, debido a la falta de acotamientos, a la falta de señalizaciones, indicaron.

La carpeta se va "deslavando", por lo que en cualquier momento algún vehículo quedará hundido al circular por la zona, advirtieron.

Los señalamientos que se tienen en la noche no son visibles, precisaron vecinos del lugar, además que muchos conductores no dejan de realizar maniobras de rebase, por lo que de no hacerse algo puede ocurrir una tragedia en el sitio, manifestaron.