En Escuinapa, analizan si en agosto abren centros recreativos, de entretenimiento y playas

Saúl Acosta Alemán dice que el Alcalde analiza si el próximo mes sse normaliza todo lo pendiente

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Se analiza si en agosto se abren centros recreativos, de entretenimiento, playas y se otorgan permisos para fiestas, informo el Secretario del Ayuntamiento.

“El Presidente (Emmett Soto Grave) está analizando si en agosto podemos ver que se empiece a normalizar todo lo pendiente, playas, centros recreativos, permisos para fiestas”, dijo Saúl Acosta Alemán.

En ese mes podrían abrirse cantinas, balnearios, playas, locales para fiestas y otro tipo de negocios relacionados con el entretenimiento, pero es algo que se analiza.

Aunque este tipo de eventos ya tienen permisos en otros municipios del estado, como autoridad se dieron de plazo hasta el mes de agosto para tomar esas decisiones.

Indicó que las personas sí pueden hacer fiestas en casa, pues son principalmente reuniones familiares, de pocas personas, por lo que no representan un problema.

Los músicos ya están trabajando, indicó, todos tuvieron que capacitarse para obtener la carta-compromiso para tomar las medidas que eviten la propagación de Covid-19.

“Todos los locales comerciales de fiestas, balnearios, centros recreativos, deben contar con esa carta-compromiso para poder abrir” dijo.

Aquellos locales para fiestas que incumplan y estén abriendo, como fue el caso de este fin de semana que se denunció a uno de estos negocios, será sancionado.

PARAN FIESTA EN LOCAL DEL CENTRO DEL MUNICIPIO

Una fiesta considerada familiar, pero en un local comercial fue parado durante la noche del sábado, después de una denuncia, informó el Director de Seguridad Pública, Juan Carlos Natarén Ovando.

“Las fiestas se pueden hacer en un domicilio, que sea algo familiar, no en locales, no hay permiso, se hizo la denuncia y acudimos a parar la reunión, había diez personas, pero no hay permisos”, dijo.

Esta es la primera fiesta que se suspende dentro de la “nueva normalidad”, indicó, pues los locales no tienen permisos de la autoridad, la semana pasada al parecer se presentó otra reunión en un local, pero esta solo fue denunciada en redes sociales, no ante ellos.