En Escuinapa aumentan defunciones; funcionario presume sea por el Covid-19

Asegura que los cuerpos son enviados a sepultar a comunidades, ante la escasez de espacios

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El número de personas fallecidas ha aumentado en el municipio en las últimas dos semanas, por lo que el panteón municipal ha tenido actividad constante, manifestó Manuel Vázquez Rojas.

El encargado del camposanto dijo que lo que se tiene es una actividad inusual y, en algunos casos, han tenido que enviar cuerpos a comunidades, debido a que no hay espacio para nuevas criptas.

“No hay espacio para nuevas criptas, no hay terrenos, en dos casos hemos tenido que mandar cuerpos a La Atarjea, y a Tecualilla, es gente que no tiene recursos para acudir a panteones privados, pero espacio tampoco tenemos”, dijo.

En las últimas dos semanas, diario se tiene actividad, se sepulta uno o dos cuerpos, la excepción fue hace unos días donde se tuvieron cuatro sepelios en el día.

Es algo inusual, señaló, pues en años pasados podría transcurrir hasta una semana sin que se realizara alguna exhumación, lo cual ha cambiado, probablemente debido a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con Salud estatal, desde que se presentó el primer caso, a la fecha han ocurrido ocho decesos por esta enfermedad.

Aunque no hay espacios para nuevas criptas, en los lugares que se ha sepultado a las personas, ha sido en depósitos que ya se tenían reservados en criptas familiares.

En algunos casos el cuerpo que ha llegado a ocupar el espacio, es después de cinco años que no se ha tenido exhumación en esa cripta, por lo que se puede usar el depósito.

El encargado del camposanto manifestó que es necesario un nuevo panteón municipal, pues éste ya no tiene espacio y considera que es algo en lo que se debe trabajar.

Ya que muchas familias del municipio, no pueden acceder a un lote para sepultar a sus seres queridos, en panteones privados y en esos casos el municipio tiene que buscar dar la atención, por ello el enviarlos a las comunidades.

“Antes podía pasar hasta una semana y no fallecía nadie, ahorita estamos resintiendo y sí hay gente que no tiene dinero para sepultar a sus muertos, no tiene el espacio”, dijo.

Vázquez Rojas manifestó que el panteón además no ha tenido el mantenimiento adecuado, por lo que está sucio, pues los trabajadores fueron descansados debido al Covid-19, la mayor parte de estos son mayores de 60 años, por ello están en casa.

Esperan, informó, que la próxima semana se pueda empezar a trabajar en el lugar y dejarlo en buenas condiciones, pues solo donde se van sepultando a las personas es donde en ocasiones los albañiles a cargo de los trabajos limpian el sitio.