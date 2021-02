En Escuinapa, el Órgano Interno de Control inhabilita al ex Alcalde Hugo Enrique Moreno

Es sancionado porque encuentran irresponsable que no haya hecho un procedimiento formal en la entrega de la administración

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Órgano Interno de Control determino inhabilitar al ex Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán por no haber entregado debidamente los bienes del municipio al inicio de la administración que Preside Emmett Soto Grave.

“Es una inhabilitación para el Licenciado Hugo Enrique Moreno Guzmán, el motivo es por no haber entregado debidamente los bienes del municipio, como lo marca la ley de entrega-recepción”, dijo el Contralor Marco Antonio Cazares Acosta.

El resolutor del OIC Joel Espinoza Corona indicó que lo hecho por el ex Alcalde y hoy aspirante a la Presidencia Municipal por el PRI es una falta no grave, aunque no quiso determinar el tiempo de inhabilitación, de manera extraoficial se señaló que han sido tres meses.

“En el caso de la inhabilitación no se pueden dar detalles, la falta es no grave, al final esto se tiene que publicar”, dijo.

El ex Alcalde ya fue notificado hace un mes de esta inhabilitación, el cual consiste en que por el tiempo en que esté definido como inhabilitado, la persona no puede ocupar un puesto público o un cargo público en cualquier administración.

Al ser cuestionados por los tiempos en que se da la resolución, pese a que han pasado dos años en la administración pública les fue entregada y justo se está en un año electoral, negaron que sus declaraciones tengan que ver con esta situación, aunque lo estén dando a conocer un mes después de que Moreno Guzmán fue notificado.

“Es un procedimiento en el caso de esto se siguió el tiempo normal, hace un mes más o menos lo inhabilitan…hasta el día de hoy están ustedes aquí (los medios de comunicación)”, señaló al tiempo que los medios de comunicación presentes aclararon que habían sido llamados hoy a rueda de prensa.

Indicó que el OIC tenga vínculos con ningún partido político, por lo que consideran que no tiene que ver su resolución con los tiempos electorales que ya se viven.

El OIC informo además que el Síndico de Teacapán Lázaro Jiménez Betancourt fue suspendido unas semanas, sin señalar el tiempo, por un proceso que se le inició hace menos de un año, relacionado con un hecho en la comunidad que gobierna, aunque no definió de que se trataba el asunto.

Precisaron que la ejecución la determina el Alcalde Emmett Soto Grave y en el caso del ex Alcalde Moreno Guzmán es el OIC, al no ser una falta grave, no se envía a otras instancias como la Auditoria Superior del Estado o la Fiscalía.

HEMOS SIDO AMENAZADOS SEÑALA CONTRALOR DEL OIC…PERO NO HAN DENUNCIADO DE MANERA FORMAL.

El Contralor Marco Antonio Cazares Acosta indicó que derivado de las investigaciones que hacen sobre ex funcionarios o funcionarios han sido amenazados.

“Por el tipo de investigación hemos sido objetos de amenazas, a mí me señalaron directamente, me dijeron ‘a ti te voy a enterrar en Escuinapa’, aquí a mis compañeros han sido diferentes tipos de amenazas”, dijo el titular del OIC, sin determinar quién o quienes hicieron esta amenaza.

Pese al hecho reconoció que no han denunciado ante autoridades formales como la Vicefiscalía de Procuración de Justicia, probablemente sí lo hagan, aunque ya han pasado más de dos meses de que fueron amenazados, preciso.