En Escuinapa, Gerarda está desesperada porque la salud de su hijo no mejora

El Pequeño Brandon tiene tres meses enfermo y su mamá no cuenta con los recursos para los gastos médicos que requiere; pide ayuda de la ciudadanía

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Entre el miedo y la impotencia se encuentra Gerarda Cervantes Segundo, quien lucha por la salud de su hijo Brandon, pero no tiene los recursos económicos suficientes para hacer frente al problema, pide ayuda a la población.

La mujer, viuda y madre de tres hijos, de los cuales Brandon es el menor, labora para el Ayuntamiento, en los denominados ‘tambitos’, que se encargan de asear las calles del municipio.

“Siento coraje, siento impotencia, porque yo le dije a la de Recursos Humanos (Angélica Morales) que tenía el niño enfermo, ella me contestaba que cuidara el trabajo, o que escogiera, mi hijo o el trabajo y ahora está más enfermo”, señala.

Brando tiene tres meses enfermo, con fiebre, no dejó de atenderlo médicamente, indica, acudía al DIF, hacía los exámenes médicos con doctores particulares, buscaba el recurso económico, pero éste ya no le alcanza.

En el Ayuntamiento lo único que su jefe directo, que es la de Recursos Humanos, le expresaba era que buscara quién le cuidara al niño y que cuidara su trabajo, pues dinero para darle no había.

“Mis compañeros de los tambitos empezaron a botear, me han dado algo de dinero, pero Angélica siempre me dijo que dinero no había, yo le pedí que le pasara los exámenes médicos al Presidente (Emmett Soto Grave, médico internista) o al doctor Palomares (Jefe de Servicios Médicos) al final me mandó con Palomares”, expresa.

Gerarda llora, tiene miedo, miedo de perder a su hijo menor, miedo de no tener trabajo, coraje por el trato que ha recibido, desesperación de saber que por su ausencia laboral podría ser despedida.

En estos días tocó varias veces la puerta de la casa del Alcalde Emmett Soto Grave, requería que se le diera un diagnóstico de la enfermedad de su hijo, claro, nunca lo encontró.

Hoy el niño empezó a sangrar de su nariz, los estudios arrojan que tiene el hígado y vaso “crecidos”, su estado de salud es delicado, el dolor se ha vuelto insoportable.

“Me dice la doctora que podría ser cáncer, pero hay que seguir haciendo estudios, nosotros no tenemos recursos”, explica la mujer originaria de la comunidad tepehuana de El Trébol II.

El traslado del menor al Hospital Pediátrico se está valorando, ante el llamado que se empezó a hacer en redes sociales, una ambulancia fue enviada al Hospital General por parte del Alcalde de Rosario Manuel Antonio Pineda, pero durante esta mañana aún esperaban el último diagnóstico para determinar el traslado.

“Mi hermana está desesperada, no esperaba las respuestas que se le dio en su trabajo, estuvimos llevando como pudimos al niño a médicos particulares, pero ella está sola, ya no puede” dijo Nicolasa, hermana de Gerarda.

La familia de Gerarda solo percibe los 1 mil 200 pesos de sueldo del Ayuntamiento por semana y al llegar a casa realiza tortillas de harina para completar el gasto para sus tres hijos.

Si usted desea apoyarlo puede transferir o depositar a la tarjeta de débito Bancoppel 4169 1604 7845 3401 que esta a nombre de Gerarda Cervantes Segundo.