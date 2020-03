En Escuinapa, Kelvin se dedica a la captura de jaibas, pero con conciencia

Respetar la especie forma parte de los códigos y también de las penas como delito

Carolina Tiznado

LA ESTACADA, Escuinapa. _ Parece simple, pero capturar jaibas es una labor que se debe hacer con respeto a la naturaleza y a quien puede reproducir la especie, más allá del recurso económico que pueda redituar.

Es algo que tiene muy presente cada día Kelvin Efraín Santín Navarro, quien aprovecha la temporada de jaibas para llevar el "chivo" a su casa, pero con conciencia.

Mientras recorre el estero y recoge las trampas hechas, avientan las jaibas hacia los recipientes e iniciar otro trabajo a orillas del sitio la Estacada, que es la selección.

“Con mi papá a veces hago este trabajo, lo más importante cuando estamos seleccionando es ver que no nos llevemos las hembras (jaibas) esas las tenemos que regresar al estero, porque si no, no habrá más jaibas”, explica, mientras selecciona.

Muestra además cómo se les puede identificar, pues es una labor que todos los pescadores saben y que tienen que respetar, manifiesta, no se puede capturar y vender.

Jaiba hembra.

Respetar la especie forma parte de los códigos y también de las penas como delito, aunque no está seguro que esto sea considerado como delito, manifiesta.

Son cuatro años que trabaja en la temporada de jaibas, lo hace junto a su papá, quien a veces no acude y es una labor que realiza solo, precisa.

Empezó a trabajar para un biólogo que produce jaiba suave, que se llevan justamente de estos esteros a que tengan un tratamiento, también se busca la jaiba que va ‘mudando’ el caparazón.

No es algo que supiera antes, hoy las observa con detenimiento, muestra cómo se puede saber cuándo una jaiba en cuestión de días ‘mudara’ el caparazón, esta es la temporada ideal para que se reproduzcan y se usan también en el mercado comercial.

“También para las jaibas suaves nos llevamos puros ‘machitos’, en estas que llevó, algunas jaibas no tardarán más de dos días en mudar” dice mientras muestra pequeños ‘cortes’ entre el caparazón y las patas, como una ligera escama.

Indica que el trabajo lo inicia a las 8 de la mañana y puede durar de 3 a 4 horas laborando, no termino una carrera profesional, pero ha hecho del estero un sustento de vida, al que respeta siempre para que no deje de producir.

Jaiba macho.