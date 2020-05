En Escuinapa, los recibos de la luz les llegan 'por las nubes'

En algunos casos el recibo les ha llegado 'al doble' de lo que pagaron el bimestre pasado

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Los escuinapenses están indignados por los cobros en los recibos de energía eléctrica, pues en algunos casos el recibo les ha llegado "al doble" de lo que pagaron el bimestre pasado.

Es una situación que los pone en la incertidumbre, pues no hay una prórroga para el pago de este servicio ante la contingencia por Covid-19 y algunos son comerciantes que han parado de laborar ante el cierre de sus negocios.

"Nosotros casi no estamos en casa, es muchísimo lo que subió (el recibo) somos taqueros y ventas no hay, así que casi estamos todo el día trabajando", señaló Olga Rubio.

El recibo de 671 pesos del bimestre pasado, hoy llegó de 3 mil 200 pesos, denunció, con plazo para pagar el 22 de mayo.

La situación se repite en cientos de hogares, dice Miguel Rojas, quien en dos años por primera vez tendrá que pagar 3 mil 175, después de pagar el bimestre pasado mil 384 pesos.

"Si revisa mi historial de pagos, nunca me había llegado éste cobro, en dos años es la primera vez que me llega así y es la misma rutina la que tenemos, no pueden decir que gastamos más en energía", señaló.

En algunos casos se ha buscado explicación por parte de la CFE, haciendo el reporte, manifiesta Miriam Aranguré, quien de pagar 648 pesos, ahora tiene un recibo de mil 571 pesos, el año pasado en el mismo bimestre pagó 300 pesos.

"Hice mi reporte, porque es mucho lo que se incrementó en costo este bimestre, me dicen que porque el kilowatt se cobraba en un peso y ahora en tres pesos", explica.

Pero para muchos el costo es excesivo, pues por ahorrar ahora que están en cuarentena ni siquiera prendían el aire acondicionado, pensando en gastar lo menos posible.

"De mil 234, ahora nos llega el recibo de 3 mil 430, cuando casi ni estamos en la casa", dice Nancy Galindo.

Para Brenda Padilla no se justifica el incremento, pues en su caso tiene aparatos y focos ahorradores de energía, y el costo aun así aumentó más del 50 por ciento al llegar un recibo de mil 420 de 400 pesos que pagó el bimestre pasado.

Los usuarios señalaron que este bimestre tiene recibos de hasta 20 mil pesos, después de haber pagado 4 mil pesos.

La CFE no ha anunciado prórroga, pero sí realiza cortes de energía en recibos ya vencidos, pese a la situación que se tiene y que las autoridades piden que se queden en casa.

“Para mí es un abuso lo que se esta haciendo, el bimestre pasado pagamos mil 40, y ahora son 4 mil 82 pesos”, señaló Jorge Espinoza.

Los recibos oscilan de los mil hasta los 20 mil pesos, son pocos a los que les llegó menos durante este bimestre, indicaron.