En Escuinapa preocupa el nivel bajo de la presa

Faltan caasi 4 metros para que llegue el agua a la cortina, lo que demuestra la insuficiencia de lluvias en la región

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La presa Agustina Ramírez "El Peñón" está a 4 metros debajo de la cortina, las lluvias no han sido abundantes y existe preocupación, manifestó el dirigente de los usuarios de ese embalse.

“La verdad es que nos falta bastante, bastante agua, no deseamos que nos caiga un ciclón para que se reponga la presa, pero ojalá lleguen algunas lluvias”, dijo Ramón Rendón García.

Manifestó que faltan alrededor de 3 metros 88 centímetros para que llegue el agua a la cortina, lo que demuestra la insuficiencia de lluvias en la región, el año pasado se llegó al 100 por ciento del embalse para octubre.

Este año, aunque se han tenido lluvias, han sido menos abundantes, lo que no ha permitido que se llene el embalse, éste se encuentra por debajo de su capacidad.

En 2018 se tenía ese problema, pero el Huracán Willa fue el que originó que se llegara al 100 por ciento de agua en el embalse de la presa, este año no desean un huracán, pero sí que las lluvias de temporada lleguen.

De no ser así, no se podrán dar los dos riesgos que se otorgan a los usuarios de la presa El Peñón, el agua se tendrá que dosificar y solo dar un riesgo, no dos o tres como están acostumbrados.

“En este caso (si no se tiene agua) trataríamos de usar estrategias, de dar solo un riego, que sea seguro dar un solo riego, si tenemos manera de escalonar este tipo de servicios, podrían darse hasta dos”, dijo.

La presa Agustina Ramírez "El Peñón", a través del canal de riego, otorga agua a los huertos de mangos que se ubican sobre distintos puntos de la ciudad, lo que permite que no se aborte la fruta, dado lo reseco de la tierra en los primeros meses de cada año.