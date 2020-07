En Escuinapa, reemplazarán plásticos por biodegradables

Autoridades municipales supervisan que negocios cumplan con esta medida que entró en vigor el 20 de julio

Noroeste / Redacción

Escuinapa de Hidalgo. _ Luego de que el pasado 20 de julio el Estado de Sinaloa entrara en vigor la eliminación de plástico, en este municipio se contempla que se cambie al uso de biodegradables.

Lo anterior informaron Jesús Mateo Palomares Barajas, encargado de Ecología, y Rosalía Guzmán López, jefa de Bienes Patrimoniales y Comercios, quienes supervisan que los comercios, restaurantes, gastronómicos, artesanos, novedades, dulcerías, entre otros, reemplacen el plástico por biodegradables.

“La idea es informar a comerciantes que no se va a prohibir, si no, más bien, cambiar de la bolsa normal que es tóxica (plástico), a bolsa biodegradables para no afectar a comerciantes y a toda persona que la utiliza”, enfatizó Palomares Barajas.

Ambos funcionarios municipales comentaron que los demás comercios deben participar en la eliminación de plástico y sustituirlos por biodegradables, principalmente las cadenas comerciales de mayor prestigio.

“Estamos visitando (comercios), e invitando a toda la ciudadanía que no tengan bolsas biodegradables a que compren con quien las venda”, añadió Guzmán López.

Fue el pasado 27 de enero de este año que diputados del Congreso del Estado aprobaron la reforma a la Ley de Residuos y Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa, con ello favoreciendo al medio ambiente.