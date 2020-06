En Escuinapa suspenden tres taquerías, porque dejaron que la gente se aglomerara y se sentara a comer

El servicio de estos negocios es para llevar o recoger, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Tres negocios de venta de comida en la vía pública han sido suspendidos por no cumplir con el reglamento sanitario de Covid-19, informó la directora de Bienes Patrimoniales, Rosalía Guzmán López.

“Suspendimos algunos negocios, el Día del Padre hubo movimiento, pero las tiendas de cadenas comerciales cumplieron con los protocolos, los comercios, pero algunas taquerías no y se les suspendió”, dijo la funcionaria.

Manifestó que vigilaron todos los negocios, tres taquerías, instaladas en la vía pública, que no respetaron y tenían personas aglomeradas y comiendo en el lugar.

Esto no está permitido, los comerciantes de comida saben que solo pueden dar servicio para llevar o para que las personas recojan en el sitio, no se pueden sentar a comer.

La licencia marca que se les puede suspender hasta 10 días, pero se les dio oportunidad de que trabajen el viernes, cuando se pongan al corriente con sus pagos de licencias y se les ha informado que en caso de incurrir en este tipo de desacatos, se les puede anular su licencia de comercio.

La funcionaria dijo que hasta el momento solo han sido las tres taquerías las que han incumplido, el resto de los comercios hace caso a las indicaciones establecidas.

No dejan entrar a muchas personas, tienen ge antibacterial, traen cubre bocas y no permiten que entren a sus locales personas que no están con cubrebocas, ancianos, niños, ni embarazadas.

Saben que requieren trabajar, pero también cuidarse y eso ayuda a que se cumplan con las recomendaciones que se les han dado para esta nueva normalidad.

“Todos los días estamos revisando, nos está apoyando Coepriss y los negocios que no están trabajando de manera adecuada, se les levanta una acta”, dijo.

La revisión en todos los comercios incluye sábado y domingo, informó, en coordinación con Coepriss.