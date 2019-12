En Escuinapa, vendedores de alimentos se inconforman por cierre de calle

Los comerciantes dicen que se ven afectados por el cierre de la calle independencia tras la instalación de la verbena navideña

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Ante el cierre de la calle Independencia por puestos ambulantes de la verbena navideña durante el domingo y parte del lunes, vendedores tradicionales de alimentos manifestaron su molestia argumentando que se les afecta en sus ventas; la calle permanecerá abierta, señaló Director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio.

“El año pasado nos fue muy mal con el cierre de calle, nunca se había hecho esto, nos afecta porque no pasan carros, ni gente, hay pasillos cerrados por los ‘echaderos’ (cobijas con gente durmiendo) de gente de fuera”, dijo uno de los comerciantes.

El domingo llegaron a vender los tacos dorados de camarón y tacos de carne asada, encontrándose con la calle independencia cerrada, la señora que vende atole y bollos en el parque Miguel Hidalgo quedó en el centro de los puestos foráneos que llegaron a instalarse.

“Ya me dieron un nuevo espacio, pero, así como estábamos si me afectan mucho, no tenía salidas, ni entradas, todo estaba cerrado, ni cómo llegaran a comprarme”, dijo la comerciante.

Los vendedores amenazaron con quitar los listones de cierre que se pusieron sobre la calle, lo que ocasionó que llegaran agentes de policía y después el director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio Francisco Lora Oliva.

“El año pasado mal nos fue, ahora nos dice que no van a cerrar, pero ponen puestos ahí y con el paso de carros hacen que esté latente un accidente, es lo que no quieren entender, no es calle para eso”, dijo una vendedora de tacos.

La verbena decembrina se ha puesto desde hace años sobre la explanada de la plazuela Ramón Corona y el Parque Hidalgo, debido a que están los locatarios de la zona gastronómica en la explanada, desde el año pasado se les ha colocado sobre la calle Independencia, con lo que se afecta a los comerciantes establecidos, señalaron.

El director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio Francisco Lora Olivas, indicó que el cierre de la calle el domingo y durante la mañana de hoy fue por un malentendido, pues la vialidad no será cerrada al tránsito vehicular.

“La calle permanecerá abierta, solo se cerrará después de las cuatro de la tarde, desconozco porqué se cerró el domingo y hoy, fue un malentendido con Tránsito Municipal”, explicó.

La calle tendrá libre tránsito, pero no se dejarán espacios para estacionarse, los carros deberán pasar solamente y buscar parar en áreas diversas a la calle Independencia, los carros que se pongan en el lugar serán movidos, manifestó el funcionario.

Explicó que se han tenido que reubicar puestos que quedaban encerrados entre otros comercios, se les asignó otro espacio y aún no han cuantificado cuántos serán los comercios que se instalarán para vender durante estas fiestas decembrinas.