En Guasave una adolescente pasea a un tigre

En las imágenes mostradas en redes se puede observar cómo la joven camina tranquilamente con el felino a lado, quien no opone resistencia

Sinembargo.MX

14/10/2020 | 07:21 AM

MÉXICO._ Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una adolescente pasea con un ejemplar de tigre por calles de Guasave, Sinaloa.

En las imágenes mostradas en redes se puede observar cómo la joven camina tranquilamente con el felino a lado, quien no opone resistencia. Un conductor que pasaba por la zona fue quien grabó el audiovisual.

“Mira loco, Guasave, la gente sale a pasear con un tigre”, dice el tripulante del auto.

Al acercarse más, el hombre le pregunta a la adolescente por su padre, quien respondió que está “allá en la casa”.

Posteriomente, enfoca al felino y en tono de broma, cuestiona a la menor: “¿Ey y eso no come o qué?”, a lo que la menor responde que no y señaló que “la otra más chiquita” se había quedado en casa.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al hecho, pues la menor paseaba a un tigre con una correa como única medida de seguridad.

Pese a que no está considerada como una especie en peligro de extinción, sí está catalogada dentro del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flores Silvestres (CITES), lo que implica que su posesión debe llevarse a cabo bajo un estricto control para evitar poner en riesgo al felino y a la sociedad.

Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre estipula que para poder tener un ejemplar de esta naturaleza, es necesario un estricto confinamiento y acreditar su legal procedencia para que forme parte de un registro y cuente con un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal o municipal, ya sea de Sinaloa o de Guasave, se ha pronunciado respecto a las imágenes.