En la cuerda floja programa MuÃ©vete chilo, dice Alcalde de MazatlÃ¡n

En la cuerda floja programa Muévete chilo, dice Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres reveló que analizan su continuidad por incumplimiento de las empresa a cargo, y será antes que se extienda a zonas turísticas

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El programa “Muévete chilo”, que implica una ruta ciclista donde Mazatlán es pionero en Sinaloa, está en la cuerda floja.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reveló que analizan su continuidad por incumplimiento de la empresa a cargo, y será antes que se extienda a zonas turísticas.

“A ellos (responsables del programa) los he tenido que levantar dos veces porque hay un compromiso y no lo cumplen, de tal manera que, sin estar informados, un día amanecieron en las calles por donde pasan los carros señalamientos para poner bicicletas, no podemos transitar por falta de espacios y ellos buscando un beneficio privado quieren tomar la ciudad como rehén; estoy valorando a ver si cancelo ese convenio que no va ayudar para nada a Mazatlán”, comentó.

Esto al cuestionar si está detenido el proyecto para que opere en el Centro Histórico, un proyecto que impulsa Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

