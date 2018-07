En la mira: hay 11 ex funcionarios malovistas que son investigados, y al menos tres no pueden ser detenidos - Noroeste

CORRUPCIÓN EN SINALOA

En la mira: hay 11 ex funcionarios malovistas que son investigados, y al menos tres no pueden ser detenidos

Quienes no pueden ser detenidos son ex servidores públicos que tramitaron amparos para no ser detenidos

Marcos Vizcarra

09/07/2018 Compartida 13 veces

Foto: Noroeste

Hay 11 ex funcionarios públicos que están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción y al menos tres de ellos podrían ser llevados ante los juzgados, pero procesos de amparo detienen esa acción. "Nos quedarían 11 carpetas en trámite", indicó Reyna Angulo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción de Sinaloa.

