En lagunas del sur de Sinaloa changueros andan armados para robarse el camarón, acusan cooperativas

Urgen se implemente la vigilancia de la Armada en la laguna El Huizache para evitar el saqueo de la biomasa

Belizario Reyes

La pesca furtiva ha estado desatada en la temporada de veda de camarón en toda la entidad, y en el caso de la laguna El Huizache, quienes se dedican a la pesca furtiva lo hacen principalmente en la noche hasta con armas de fuego, denunciaron cooperativistas.

"Como ahorita ya van varios días, ahorita ya los 'changueros' ya sacaron mucho camarón, hay veces que sacan hasta costales cuando hay mucho camarón de allá para aquel lado que es donde hay más (en la marisma), dijo el tesorero de la Cooperativa El Iguanito, Andrés Rentería en entrevista, un día antes de que inicie la temporada de capturas en el sur de Sinaloa y norte Nayarit.

"En el día también entran, pero más de noche, hay veces que hasta en día se meten porque hay unos que hasta traen armas y todo, no se les puede hacer nada a esos, no se va arriesgar uno a que te peguen un balazo, nada más ahí los corre la gente ahí donde está sola la marisma".

Manifestó que en esa zona, para que quienes se dedican a la pesca furtiva, respeten al Gobierno, no hay como el que se tenga la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, por ello se requiere la presencia de personal de esa institución.

Los socios de la Cooperativa Teodoro Beltrán, en el poblado del mismo nombre, perteneciente a Rosario, dijeron que esperan que sea buena la temporada de capturas este año para pagar todas las deudas que tienen.

Pescadores como Rubén Pérez, Esteban Barajas y Rogelio Hernández manifestaron que en el combate a la pesca ilegal a los oficiales federales de pesca, como que les falta un jalón de orejas, para que si detienen a una persona con camarón capturado ilegalmente, no lo dejen ir.

"A los inspectores como que les falta una jaladita de orejas, porque agarran gente y la sueltan, eso es malo, se necesita que agarren a uno y se lo lleven, que le pongan una multa muy elevada, que les sirva como ejemplo a los demás para que ya los inhiba", precisó Rubén Pérez, entre otros.

"Aquí los 'changueros' hacen su fiestota allá, atarrayan y todo, son libres y de afuera, qué les va a decir uno, le falta la mano más dura al Gobierno para que lo respeten, que no agarre y suelte".

Subrayaron que los "changueros" pescan todo el año, no tienen ningún día de descanso.

"Los inspectores llegan ya como los policías malos, va a ver el día de mañana (lunes) cómo van a andar aquí, no crea, varios van a andar aquí quitando el producto a los mismos socios, para ellos, ahorita no se ve nada (de vigilancia) pero va a ver mañana cómo van a andar ahí reteneando (poniendo retenes), pero cuando realmente se ocupa, no vienen".

La semana anterior tanto el dirigente de la Federación Guerreros del Sur, Francisco Figueroa Plancarte, como el presidente de administración de la Federación del Sur de Sinaloa, Jorge García Santos, manifestaron que la pesca furtiva está desatada en todo Sinaloa porque no hay vigilancia por parte de oficiales federales de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, ni de la Secretaría de Marina.