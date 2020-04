FUTBOL

En León me falta un título para decir que conseguí cosas importantes: Ángel Mena

Los números respaldan al ecuatoriano como uno de los mejores jugadores de la Liga MX, pero de nada servirán si no hay título con La Fiera

Noroeste / Redacción

LEÓN, Guanajuato._ Ángel Mena y Jonathan Rodríguez no solo están en la cima de la tabla de goleo individual del Clausura 2020, sino que también son dos de los jugadores más efectivos a la hora de dar un pase para gol y al momento de convertir una jugada clara, de acuerdo a una medición que realiza la plataforma OPTA.

El ecuatoriano, que se quedó en 8 goles cuando el torneo se tuvo que frenar a causa de la pandemia por Coronavirus, ocupa el primer lugar de la lista con una métrica de 9.21, seguido de Cabecita, el goleador de la campaña con 9 tantos, con un registro de 8.44.

Cabe señalar que estos datos fueron sacados gracias a una herramienta llamada “Expected goals + Expected Assists”, la cual se encarga de medir la calidad y efectividad de las oportunidades de gol y asistencias, basándose en un análisis de más de 300 mil disparos y jugadas para calcular la probabilidad, tomando en cuenta factores como parte del cuerpo con la que se remata, ángulo, distancia y tipo de asistencia.

“En León me he sentido muy bien, creo que están a la vista las cosas que se vienen haciendo. Con Cruz Azul también tuve un paso muy bueno, en el segundo torneo no tuve mucha regularidad y ya no se pudo hacer mucho. Acá en León los números hablan por sí solos”, dijo Ángel Mena en entrevista telefónica para Mediotiempo.

➔ TOP Goleadores del plantel actual de León. 1. Luis Montes 2. Ángel Mena 3. Nacho González pic.twitter.com/jToBcefrtQ — Zona Verdiblanca (@ZVerdiblanca) April 8, 2020

Abajó de Mena y Rodríguez se ubica Franco Jara (7.81), Nicolás Ibáñez (6.88), Leonardo Fernández (6.8), Brian Lozano (6.76), Mauro Quiroga (6.59), André Pierre-Gignac (6.27), Darío Lezcano (5.7), Diego Rolán (5.3), Enner Valencia (4.75), Rogelio Funes Mori (4.7), y Fernando Aristeguieta (4.54).

En el listado de 15 futbolistas que destaca el análisis de OPTA solo se encuentran dos jugadores mexicanos, el cruzazulino Elías Hernández con una métrica de 5-7 y el volante ofensivo del León, Luis Montes con 5.06.

“Creo que faltaría cerrar (el buen paso individual), con un título para poder decir que acá he conseguido cosas importantes, no solamente individuales sino también a nivel grupal”, añadió Mena, quien suma 32 goles en 55 partidos con el León.