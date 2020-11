En Los Mochis exponen necesidad de reducir tarifas eléctricas en Sinaloa

Las altas temperaturas que se registran en la entidad, sumadas a altas tasas de humedad relativa, dan como resultado sensaciones térmicas elevadas, que producen más alto consumo de energía

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ En una reunión que solo atendió el Senador Mario Zamora Gastélum, el Frente Sinaloense de Usuarios de CFE expuso la necesidad de reducir las tarifas de energía eléctrica en Sinaloa, y solicitaron su intervención para plantearlo ante la Comisión Reguladora de Energía.

Guillermo Padilla Montiel, representante de la organización civil, señaló que también se había invitado a Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, y reprochó que aunque de la oficina del Senador les confirmaron asistencia, éste no acudió.

"Reprochamos enormemente la falta de palabra del Senador Rocha Moya, porque su asistente nos confirmó que iba a venir. Lo menos que merecemos era que agarrara un teléfono y nos dijera: disculpen, no vamos a poder asistir; por lo que tú quieras y mandes, el pretexto que quieras. Pero al no venir el mensaje es que no le interesan los usuarios sinaloenses, primero están otros intereses de él", reclamó.

También se había invitado a los Diputados Iván Ayala y Casimiro Zamora, pero éstos se excusaron porque debían participar en la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021.

Respecto a la necesidad de los sinaloenses de tener tarifas de energía eléctrica más justas, Padilla Montiel apuntó que las altas temperaturas que se registran en la entidad, sumadas a altas tasas de humedad relativa, dan como resultado sensaciones térmicas elevadas, que producen más alto consumo de energía, así como fuertes fatigas en el cuerpo humano y deterioro en la salud, sobre todo en niños y ancianos.

En este sentido, criticó que de 2018 a octubre de 2020, el costo del consumo básico en tarifa de verano haya aumentado 6.518 por ciento; el intermedio bajo, 7.699 por ciento; el intermedio alto, 7.608 por ciento; y el excedente, 7.209 por ciento.

Mientras que el costo del consumo básico en tarifa de invierno, durante el mismo periodo, ha aumentado 15.426 por ciento; el consumo intermedio, 7.845 por ciento; y el excedente, 7.708 por ciento.

El luchador social indicó que la Comisión de Energía ya ha recibido de manera constante reclamos de usuarios y de sus representantes populares sobre los altos costos de las facturas por consumo de energía eléctrica de uso residencial, incluyendo quejas por cobros excesivos, de los cuales no siempre se obtiene una explicación satisfactoria por parte del suministrador.

El Frente Sinaloense de Usuarios de CFE propone la reducción en un 30 por ciento del precio de la tarifa 1F, y que se aplique en las zonas Norte y Centro-Norte del Estado la tarifa 1G, considerada en un estudio que se encuentra en la Dirección de Tarifas de Hacienda desde 2011.

También propone ampliar de seis a ocho meses la tarifa de verano, del 1 de abril al 30 de noviembre; la homologación de la tarifa 1F en el resto del Estado; ampliar la tarifa de invierno a 400 kilowatts, en lugar de los 200 que comprende actualmente; y reactivar el programa de adquisición de aires acondicionados y refrigeradores de bajo de consumo de energía.

Mario Zamora Gastélum, quien mencionó haber hecho espacio en su agenda para atender el llamado 'porque había dado su palabra', se comprometió a hacer un exhorto ante las instancias correspondientes, y externó que 'ojalá fueran más los involucrados para levantar la voz'.

"Nos llevamos toda esta información, me parece muy interesante, y bueno, vamos a hacer lo pertinente ante la Comisión Reguladora de Energía, ante la CFE, pero siendo muy sinceros, la verdad que esta decisión donde se toma es en Hacienda, y hoy Hacienda pues se maneja desde Palacio Nacional", comentó.