En MazatlÃ¡n, acusan al Presidente hasta de traiciÃ³n a la patria

En Mazatlán, acusan al Presidente hasta de traición a la patria

Alrededor de 40 personas se sumaron a las protestas anti AMLO que se realizaron de manera simultánea en varias ciudades del país

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Con acusaciones como “traición a la patria” y de estarla “regando a diestra y siniestra”, alrededor de 40 personas se sumaron desde Mazatlán a la convocatoria que hizo el llamado Congreso Nacional Ciudadano, en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El punto de reunión fue la plazuela República, donde a partir de las 11:00 horas comenzaron a llegar los manifestantes vestidos de blanco y con sombrero de ala ancha.

Su objetivo era externar su inconformidad por las políticas que ha implementado el Presidente, a un año de su triunfo electoral, con lo cual se unieron a otras manifestaciones que se realizaron de manera simultánea en varias ciudades del país.

Entre otros señalamientos, criticaron a López Obrador por repartir dinero a quienes no trabajan y ayudar a los inmigrantes, pues primero se debe empezar por elevar la calidad de vida de los mexicanos.

“Que se largue a fastidiar a ver a quién; no ha hecho más que repartir dinero donde no debe, meter a una bola de inmigrantes; yo creo que la caridad empieza por casa, y en lugar de pensar en el pueblo, está haciendo caridad donde no debe... Cada paso que da es un error, estoy totalmente en contra de su gobierno”, expresó Alejandra Mejía, quien es originaria de Puebla y se encuentra de visita en el puerto.

La crisis migratoria, que ha detonado en México en el contexto del éxodo centroamericano, motivó más comentarios de rechazo.

“Es traición a la patria el haber firmado los acuerdos migratorios (con Estados Unidos), sin haber hecho una consulta; como es su costumbre se pasa por alto las instituciones”, opinó otro de los asistentes, visiblemente molesto.

A la protesta acudió un grupo heterogéneo de ciudadanos, compuesto por empresarios, amas de casa, músicos y otros más, quienes respondieron a la invitación que se difundió por redes sociales y dijeron no pertenecer a ningún partido político.

La mayoría rechazaron ser fifís y lamentaron que López Obrador se dedique a dividir al país con este tipo de adjetivos.

Julio Birrueta, quien pertenece a una asociación de hoteles de Mazatlán, asistió de manera independiente para rechazar la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por considerar que es una determinación que dañará gravemente al turismo, una actividad que genera miles de empleos en el país, así como una fuerte derrama económica.

“Quiero mostrar el desacuerdo por los presupuestos que se han reducido a cero en el tema de la promoción turística, no nada más eso, sino que aparte de haberse reducido prácticamente nada, es un impuesto que no se quitó, sino que se está utilizando para otros fines”, indicó, en referencia al proyecto del Tren Maya, que se construirá con dinero del fondo de promoción.

Birrueta resaltó que esta manifestación es libre y ciudadana, donde cada uno tiene sus motivos, pero de alguna manera convergen.

Mientras unos exigían la destitución del Presidente, otros sólo se pronunciaron por un cambio de estrategia en la política del país.

El ingeniero Isaac Coppel Salcido, por ejemplo, lamentó la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y el retiro del apoyo a las estancias infantiles.

“Son varios proyectos que no creemos que sean correctos, no se está pidiendo la renuncia ni mucho menos, sino que se implementen mejor las estrategias del gobierno federal”.

Aunque es un grupo reducido, reconoció, es sólo inicio de un movimiento.

Los inconformes permanecieron en el lugar por cerca de una hora, y para finalizar entonaron el Himno Nacional.