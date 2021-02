En Mazatlán, aforo del estadio 'El Kraken' se limitará al 45%, reitera Coepriss

La comisión informa que para el juego de futbol del viernes se está trabajando un comité de vigilancia que supervisará el cumplimiento de las medidas de seguridad de cada una de las áreas

Belem Angulo

CULIACÁN._ Como parte de los protocolos sanitarios para minimizar los contagios de coronavirus, al Kraken, estadio de futbol en Mazatlán, podrá ingresar solamente el 45 por ciento de aforo con respecto a su capacidad total, informó la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Este viernes por la noche se celebrará un encuentro entre Mazatlán FC y Atlético San Luis, en el marco de la sexta jornada del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la primera división del futbol mexicano.

“Para el juego de futbol del próximo viernes en el estadio Kraken de Mazatlán, está trabajando un comité de vigilancia que supervisará el cumplimiento de las medidas de seguridad de cada una de las áreas del estadio (...), se tendrá el apoyo de seguridad pública y protección civil”, mencionó el Comisionado de Coepriss, Jorge Alan Urbina Vidales.

“Existe una organización en la que se tiene vigilancia en cada una de las áreas, tanto en los espacios de venta como al interior, para ver que se cumpla con la sana distancia y el uso del cubrebocas”.

LAS RECOMENDACIONES Y PROHIBICIONES

Urbina Vidales recomendó el uso de careta de protección facial, el uso obligatorio de cubrebocas, prohíbe el contacto físico entre aficionados, no saludar de beso o mano, lavarse constantemente las manos, mantener la sana distancia con un mínimo de dos metros, evitar aglomeraciones, no fumar, no escupir y no asistir si se considera que es población de alto riesgo.

“Hacemos la recomendación al público de acudir dos horas antes del inicio del partido para que puedan pasar con seguridad los filtros sanitarios y se les ubique en sus lugares evitando aglomeraciones”, dijo.

Los comercios deben contar con protocolos de limpieza, desinfección y ventilación de todas sus áreas, superficies y objetos de contacto o de uso común, y en áreas cerradas se recomienda el uso de ventiladores para evitar el aire viciado, o en su caso extractores de aire y deben señalizar la forma en que se deberán organizar las filas de clientes o mantener la sana distancia.

De acuerdo al titular de la Coepriss, los protocolos sanitarios establecidos son parte del acuerdo para la reapertura de las actividades económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de mayo de 2020.