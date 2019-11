En MazatlÃ¡n, llaman a constructores a hacer obra pÃºblica de calidad

En Mazatlán, llaman a constructores a hacer obra pública de calidad

Firman convenio de colaboración para brindar capacitación constante a constructores y empresas de este ramo

Noroeste / Redacción

Con el fin de brindar capacitación a constructores y elevar la calidad de la obra pública en el municipio, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la delegación sur de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en Sinaloa.

Durante la firma del acuerdo, que tuvo lugar en la Sala de Cabildo, estuvieron el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres; el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, así como Eleuterio Silva Trujillo, presidente de la CMIC Delegación Sinaloa Sur y Miguel Enrique Ceballos, secretario de dicha cámara, para firmar el acuerdo.

Eleuterio Silva dijo que de parte de la CMIC existe compromiso para hacer obra de calidad y es el llamado que hace a los agremiados, luego de que ha habido quejas de los ciudadanos por algunos trabajos realizados, como el de las calles del Centro Histórico.

"Es el llamado que hacemos que si se hace obra sea de la mejor calidad, incluso estamos participando en la supervisión", comentó al término del acto protocolario.

El presidente municipal, por su parte, comentó que a todas las empresas constructoras se les está dando la oportunidad de que participen en los diferentes esquemas de construcción de obra pública, con el compromiso de hacer trabajos de calidad en beneficio de la sociedad mazatleca.

"Me consta la calidad de las obras que estamos entregando a los ciudadanos. Cada que vamos a dar un banderazo de inauguración, me fijo, como cualquier ciudadano, y he visto excelentes terminados de todas la obras de pavimentación que estamos haciendo", aseguró.

Benítez Torres añadió que este convenio busca la constante capacitación de los constructores.

"La capacitación es fundamental para todos. Es necesario mantener esa educación continua, y hoy celebro que se haya dado de esta forma el convenio; estamos contentos por eso. Justicia social también es construir obras de calidad para la ciudadanía".