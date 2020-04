En MazatlÃ¡n, RecaudaciÃ³n de Rentas atenderÃ¡ exclusivamente a quienes acudan a realizar canje de placas

En Mazatlán, Recaudación de Rentas atenderá exclusivamente a quienes acudan a realizar canje de placas

El Recaudador de Rentas Crhistopher Gutiérrez Núñez, dice que la medida es para evitar posibles contagios de Covid-19

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Como parte de las acciones para prevenir la expansión del contagio del Covid-19, el Recaudador de Rentas en Mazatlán manifestó que en dichas instalaciones solamente se atenderá a quien acudan a realizar canje de placas y los demás procedimientos los hagan en línea.

"Antes que nada invitar a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos evitar salir de sus casas, la indicación fue muy clara de parte del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, hay que quedarnos en casa, hay que evitar los aglomeramientos", dijo el Recaudador de Rentas en este puerto, Crhistopher Gutiérrez Núñez.

"Y vamos a estar nosotros atendiendo a los contribuyentes que venga, que exclusivamente sea para los canjes de placas, invitar a la ciudadanía, que si tiene que hacer refrendos lo hagan mediante las páginas electrónicas, que hagan de manera electrónica el cumplimiento de sus impuestos vehiculares".

Precisó que desde la entrada de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en Mazatlán hay filtros para que única y exclusivamente estén entrando los contribuyentes que vayan a pasar ya directamente a caja.

"No habrá ningún contribuyente dentro de las oficinas de Recaudación que no esté ya realizando su trámite en caja y habrá un acceso de entrada, otro de salida, no dejaremos entrar a ningún contribuyente que no cuente con tapabocas, se les está poniendo gel antibacterial a todo el contribuyente que entra a las oficinas de Recaudación", continuó.

"Así como al personal de Recaudación tendrá que usar el tapabocas, tendrá que estar con sus geles antibacteriales en sus escritorios y personal de la Unidad Administrativa cada 45 minutos tendrá que estar entrando a desinfectar los escritorios, los pasamanos y los lugares de más afluencia de contribuyentes".

Precisó que el horario de atención a quienes acudan a realizar canje de placas, que es un trámite que se tiene que hacer físicamente pues el propietario del vehículo tiene que entregar las placas anteriores y llevarse las nuevas, es de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

En ese horario se trabaja con guardias ya que no está trabajando todo el personal pues desde el principio de la pandemia por el coronavirus, como lo indicó el Secretario de Salud en la entidad y el Gobernador, lo que son adultos mayores, personas con problemas crónicos como diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se les pidió trabajar desde su casa o quedarse en su casa, continuó.

"Sí invitar a la ciudadanía que trate de evitar salir de su casa, que haga los pagos correspondientes mediante la vía electrónica", reiteró Gutiérrez Núñez.

Precisó que actualmente hay placas de automóviles y para camionetas tipo pick up, no se tuvo ningún rezago, se está atendiendo a la gente.