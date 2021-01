En Mazatlán, regresa la 'Güera Guerrillera'... y ahora, aparece en Morena

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ La mujer de la que tanto se hablaba en Mazatlán en la década de 1990, la “Güera Guerrillera”, volvió a aparecer en escena.

Temida por unos en su momento, María Elena Gómez Pineda se mostró en el encuentro que sostuvo en Mazatlán este fin de semana el precandidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Ahora forma parte de su estructura política en Mazatlán, en la cual, trabaja desde meses atrás.

“¿Sabes por qué me decían Güera Guerrillera?”, le contaba a una muchacha sentada junto a ella, antes de que ésta le pidiera fotografiarse juntas con su teléfono, “porque yo peleaba por ayudar a la gente”.

Sobre ella se cuentan muchas historias, pero lo cierto es que fue una lideresa de colonias, una mujer a la que se le acusó de invadir terrenos particulares para formar nuevas colonias, entre ellas la Libertad de Expresión... y que justamente fue la libertad lo que le quitaron en dos ocasiones: en 1990 y en 2018, cuanto estuvo presa en el penal de Mazatlán.

Se dice que los políticos la frecuentaban por el número de seguidores que ella tenía y que los días de elección electoral defendía las urnas para los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.

“El origen de uno es de ahí de las colonias, ¿no?, y ya uno no puede estar alejada de las colonias por mucho tiempo porque en todas las colonias hacen falta cosas, y a partir de mi última detención por algo que yo no cometí, hablé con la gente que tenía que hablar y me dieron la espalda sabiendo que con una llamada podría solicionarse”, expresó al referirse a su regreso a la política.

“Desde ahí empecé a operar para el Presidente actual (Andrés Manuel López Obrado) desde adentro de la prisión, operé y el Senador (Rocha Moya) tuvo a bien mandarme unos abogados a la prisión, no pudieron apoyarme, me dijeron 'lo tuyo no es legal, es político, no te quieren soltar', y después yo me empecé a mover, dije que no era justo que a alguien de la tercera edad la tuvieran presa, y ya luego salí, libre”.

Gómez Pineda había estaba al margen de los reflectores por sus problemas con la justicia y porque el escenario no era el adecuado. Hoy está de regreso.