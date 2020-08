En Mazatlán, se restablece el servicio de agua potable tras reparación

En algunas colonias el suministro del vital líquido lo tuvieron desde ayer, pero en otras el agua llegó hasta hoy por la mañana

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Entre la tarde-noche de ayer y hoy por la mañana se restableció el servicio de agua potable en Mazatlán tras la reparación de la ruptura ayer de una tubería cerca del poblado El Zapote, que obligó a la Jumapam parar totalmente la producción de la planta potabilizadora Los Horcones.

Vecinos consultados en diferentes asentamientos humanos de la ciudad manifestaron que fue principalmente entre la tarde y noche de ayer cuando quienes no tienen tinaco o cisternas en sus viviendas se quedaron sin el líquido para las necesidades básicas como lavar trastes, para bañarse o para el sanitario.

Pero a partir de las 19:00 y 23:00 horas en algunos lugares ya comenzó a llegar el líquido y en otros apenas hoy cerca de las 9:00 horas, en algunos con baja presión, en otros un poco turbia, pero en la mayoría el agua sale clara.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán dio a conocer que desde las 16:30 horas de ayer personal de la Gerencia de Operaciones de dicha paramunicipal concluyó la reparación de la tubería de 36 pulgada de diámetro que se rompió por la mañana, por lo que a partir de ese momento la planta tratadora Los Horcones, ubicada al sur de la ciudad, reanudó operaciones.

De acuerdo con el gerente de operaciones de la Jumapam, Luis Núñez Gutiérrez, desde el transcurso del mismo viernes se volvería a restablecer el servicio de agua en la ciudad ya que la planta de potabilización comenzaría a bombear el líquido en las tres líneas de abastecimiento, añadió la paramunicipal.

Por su la señora Guadalupe, quien radica en la calle Bernardo Vázquez, de la Colonia Independencia, manifestó que en su casa el servicio de agua potable se interrumpió como a las 12:00 horas de ayer viernes, pero a las 19:00 horas ya se restableció.

"Sí nos afectó porque no tenemos agua almacenada, no tenemos una pilita, pero ya se estableció desde las siete de la tarde, nos afectó porque no había para el baño, para las manos, para nada, es que no nos avisaron (para almacenar), a veces anuncian (de un corte del servicio), pero ayer yo no vi que dijeran", añadió la señora Guadalupe.

Por su parte la señora Isabel Tirado, quien radica en la calle Río de las Cañas, de la Colonia Estero, dio a conocer que cerca de las 3:00 horas de este sábado ya salía el agua de la lleve de su vivienda, aunque un poco turbia y con baja presión, pero de espera que en las próximas horas se normalice.

Mientras que el señor José Torres expresó que en su casa en Ampliación Alborada, al norte de la Ciudad se quedó sin el servicio de agua potable y a las 6:00 horas que salió de su hogar aún no tenía el vital líquido.

En tanto que Pedro Partida, quien radica entre las calles Juan Balderas y Agustín Melgar, de la Colonia Benito Juárez, manifestó que el agua se cortó el viernes y hoy a las 9:00 horas se percató que ya sale de la llave con suficiente presión y clara.

El señor José Luis de Haro, vecino de la calle Tomás Urbina, en la Colonia Salvador Allende, dijo que en su hogar se quedó sin agua potable desde cerca de las 15:00 horas de ayer, pero hoy ya sale aunque nada más con unos tres cuartos de la presión total.

"Sí afectó porque yo ocupo mucha agua para lavar las manos, pero llené una bandeja (previamente y esa fue la que utilizó)", dijo el señor De Haro.

Mientras que Pablo "N"., quien labora en una taquería en la misma colonia Salvador Allende, manifestó que ahí se quedaron sin agua la tarde de ayer, pero a partir de hoy por la mañana ya tienen el suministro para las actividades del día.

Por su parte la señora Lilia Beatriz "N"., vecina de la Colonia Ampliación Flores Magón, expresó que en su caso como tiene una pila en su vivienda, que la alcanzó a llenar el jueves no le afectó el corte del suministro de agua porque de ahí agarró para lavar los trastes y para el baño, pero sí se percató que a sus vecinos se les cortó el suministro la tarde de ayer.

Dijo que en esa parte de Mazatlán comenzó a llegar el agua la madrugada de hoy.

"Seguido cierran el agua aquí, según hicieron los tanques nuevos para eso (de 5000 t 42000 metros cúbicos) para que no fallara el suministro y de todos modos se corta el servicio por ser una zona elevada", continuó la señora Lilia Beatriz "N".