En Mazatlán, trabajadores de la clínica del ISSSTE se manifiestan

Los empleados protestaron por la falta de insumos y violaciones a sus derechos laborales

Gilberto Güereña

12/11/2019 | 10:55 AM

MAZATLÁN._ Trabajando bajo protesta debido a violaciones laborales y a la falta de insumos, trabajadores del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado se manifestaron durante la mañana de este martes en las instalaciones del clínica que se ubica en el Fovissste Playa Azul.

Fue minutos antes de las 08:00 horas de este martes que los trabajadores bloquearon el acceso de área de cajas y de la dirección de la clínica con mantas que pegaron sobre las puertas.

En las mantas se podía leer, “Los trabajadores del ISSSTE Mazatlán, estamos laborando bajo protesta por que nos están violentado nuestro derechos labores que vienen en nuestras condiciones laborales y de trabajo vigentes, mismo que específica licencias con goce y sin goce de sueldo”.

“Trabajamos bajo protesta porqué no tenemos insumos suficientes, no contamos con quirófano, no hay estudios subrogados, poniendo así en riesgo la seguridad e integridad de los derechohabientes”.

La directora de la clínica, Ana Eugenia Barrera, diálogo con los trabajadores manifestantes para evitar afectar a los derechohabientes que acuden a la clínica y para tratar de solucionar la situación, pero los trabajadores no accedieron.

Serían autoridades de la Ciudad de México quienes se encargarían de revisar y solucionar los problemas internos que existen en el interior de la clínica del ISSSTE.