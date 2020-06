En MazatlÃ¡n, vigilan que camiones no excedan 50% de pasaje

En Mazatlán, vigilan que camiones no excedan 50% de pasaje

También el conductor y pasajeros deberán usar el cubrebocas

Belizario Reyes

Inspectores de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado vigilan que las unidades del transporte público en este puerto no excedan del 50 por ciento de su capacidad de usuarios, y que tanto los choferes como los pasajeros usen cubrebocas para prevenir la expansión del contagio del Covid-19.

"Estamos haciendo la revisión del transporte con el propósito de que respeten el número de usuarios que deben transportar, el 50 por ciento de acuerdo con la capacidad de los vehículos, que los conductores utilicen de manera obligatoria su cubrebocas, igualmente solicitárselos a los usuarios que usen su cubrebocas para su protección, para su salud", dijo el Delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán, José Vallejo Carrillo.

Agregó que está platicando con los dirigentes tanto de la Alianza de Camioneros Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, como con los de la agrupación Águilas del Pacífico para instalar dispersores de gel antibacterial al subir los usuarios.

"Estamos en eso, en ese programa viendo en qué lugar, de qué manera se pueden instalar esos dispersores, pidiéndoles también a los usuarios que en función de su propia seguridad pues no aborden vehículos, si ya llevan una capacidad de pasajeros del 50 por ciento, que esperen a la otra unidad", continuó Vallejo Carrillo en entrevista.

Dio a conocer que se está incrementando ya la cantidad de camiones urbanos en operación para cubrir las rutas y se reduzca el tiempo de espera de los usuarios en las paradas de los camiones, ahorita ya anda trabajando prácticamente el 75 por ciento de las unidades.

"No tenemos especificada la restrucción de no subir infantes, pero tenemos que entender en función de la propia seguridad de los niños protegerlos más, no sacarlos si no hay razón de que los saquen a lugares públicos, no tienen por qué salir los niños ahorita, deben estar en sus casas, no hay clases (en las escuelas), no hay lugares públicos de esparcimiento para que los lleven", continuó Vallejo Carrillo.

"Entonces también la ciudadanía tenemos que contribuir con un sentido de responsabilidad en ese sentido, en proteger a los niños, a las personas mayores, etcétera".

En el caso de que se tenga que llevar a un menor a recibir atención médica a un hospital se le tiene que transportar por cuestiones de urgencia, añadió.

El Delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán informó que la semana pasada se aplicaron sanciones en el caso de cuatro unidades por no respetar el número de pasajeros de nada más el 50 por ciento de su capacidad como máximo.

"Algunos conductores han hecho caso omiso de no traer el cubrebocas, primeramente es una observación, posteriormente de amonestar es retirarlos del servicio por hacer caso omiso", recordó.

En el caso de que se detecte que en alguna unidad se rebasa el 50 por ciento de la capacidad se aplica una sanción por no respetar las disposiciones en la prestación del servicio público en el transporte, que aunque son medidas nuevas en materia de salud, son disposiciones de la autoridad que tienen que ayender los conductores y los permisionarios.

En esos casos se aplican sanciones que van de las 5 a las 15 Unidades de Medicas Actualizadas, precisó.

Vallejo Carrillo reiteró el llamado a los usuarios del transporte público a contribuir con un sentido de responsabilidad utilizando el cubrebocas al abordar las unidades, a que guarden la sana distancia entre ellos mismos porque a veces es complicado que el conductor esté pidiéndole a la gente que no aborde pues las personas se molestan y la gente tiene que endenderlo.

Y que al subir al interior de las unidades los pasajeros no se sienten juntos con el otro, que se sienten a distancia y para ello están señalados en los camiones los asientos que se deben utilizar, dejando algunos libres para conservar la sana distancia.

"Por sentido común los usuarios debemos ponernos a la distancia de otra persona en cualquier parte donde estemos, en cualquier lugar", subrayó el Delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán.

También dijo que en las oficinas de dicha Delegación se realizan trámites vehiculares aplicando las acciones para prevenir el contagio del Covid-19, nada más se permite que ingrese una persona por cada trámite que ahí se realiza, se les proporciona gel antibacterial para las manos y las demás esperan su turno afuera guardando la sana distancia.