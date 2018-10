En mis actas, AMLO estaba arriba en 2006: Madrazo; el recuento del IFE le habría dado el triunfo

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Roberto Madrazo Pintado, quien contendió por la Presidencia de la República por el PRI, dijo que si en 2006 se hubieran recontado los votos, Andrés Manuel López Obrador podría haber salido victorioso.

El candidato de las izquierdas siempre argumentó que había sido víctima de un fraude. Hasta la fecha. Apenas el 20 de septiembre, el Presidente electo responsabilizó de la violencia que vive hoy el país, y también de los lamentables hechos como el reciente abandono de cuerpos en dos tráileres en Jalisco, al fraude electoral de 2006 y al ex Presidente Felipe Calderón, quien, dijo, para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico.

“Creo que le ha hecho mucho daño a México el fraude electoral, la antidemocracia. Esto que estamos viviendo de inseguridad, de violencia, esto que es lamentable, horroroso, de los muertos que ponen en dos tráilers, todo eso es producto del fraude electoral de 2006, porque se desató la violencia. “Impusieron al Presidente y él para legitimarse le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México”, añadió.

“Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha“, dijo Madrazo en entrevista para el programa de Tele reportaje de Emmanuel Sibilla.

–¿Ganó Andrés Manuel? –le pregunta el conductor sobre las elecciones de 2006.

–En mis actas, estaba arriba Andrés Manuel –dijo el veterano político priista.

–¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel?

–Porque no me las pidieron.

–¡No sabía Andrés Manuel que tú tenías ese resultado o no! –dijo el periodista.

–Era una elección sumamente cerrada. Yo no sabía, ni tenía la capacidad porque la votación era muy pequeña, qué iba a hacer el Instituto Federal Electoral. ¿Iba a haber recuento? ¿Yo le apostaba a que hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. No era mi lucha entrar a ese debate porque…

–¡Pudo haber cambiado la historia!

–¿Cuál era el costo? –dijo Madrazo–. Era dinamitar la vida democrática del Instituto, del sistema político. Yo no sé…

Madrazo dijo que le faltaban casillas en zonas muy panistas que podrían cambiar la votación.

–¡No lo habías dicho! –dijo el periodista.

–No me lo preguntaban.

Contó que Felipe Calderón, por medio de sus colaboradores, le pidió que avalaran la elección. “Me negué porque no era lo correcto”, señaló. “Así como yo no podía asegurar que Andrés Manuel no ganaba porque me faltaba información, la tendencia era clara. Yo tampoco podía darle la ventaja a Felipe Calderón porque no tenía la certeza de que hubiera ganado. Calderón es un hombre muy vengativo, rencoroso. Calderón no permitía que esto se quedara así.

De acuerdo con datos oficiales, Felipe Calderón Hinojosa obtuvo 15 millones 284 votos, frente a los 14 millones 756 mil 350 de Andrés Manuel López Obrador. Madrazo quedó en tercer lugar de esa contienda, con 9 millones 301 mil 441 votos.

Madrazo también dijo que él sospecha que aquél video en el que parece hacer trampa en un maratón, fue filtrado por el Gobierno de Calderón.

“Voy por mi medalla de participante, y esas son las imágenes de Televisa, con Reforma. Me reúno con Lázaro Ríos y con René Delgado para aclararlo. Televisa no me lo permitió”, señaló.