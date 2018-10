En noviembre se celebrarÃ¡ el Torneo Anual de Golf del Country Club de CuliacÃ¡n

En noviembre se celebrará el Torneo Anual de Golf del Country Club de Culiacán

Luz Elena Carlón de Cervantes será la primera mujer homenajeada en el Torneo Anual de Golf del Country Club

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El Country Club de Culiacán celebrará del 16 al 18 de noviembre la vigésima tercera edición de su tradicional Torneo Anual de Golf 2018 que este año reconocerá por primera vez a una dama, a la señora Luz Elena Carlón de Cervantes.

Lo anterior se dio a conocer este miércoles por la mañana en conferencia de prensa encabezada por Gerardo Gaxiola Díaz, presidente del consejo de administración del Country Club, y Alonso Carrillo Arredondo, presidente del comité de golf del Country Club.

“Este torneo es el más reconocido en cuanto a su fiesta, deportividad, a sus premios en todo el noroeste y occidente del país, y me atrevo a decir que en todo el país porque a pesar de no ser un torneo tan grande como puede ser en otros clubes, sí es un torneo que tiene mucha fiesta y mucha emotividad. En cuanto a premios, sin lugar a duda no hay otro que se le equipare”, comentó Alonso Carrillo.

El torneo se celebrará en el marco del 50 aniversario de este club campestre por lo que tira la casa por la ventana con una bolsa de 18 autos y cinco millones de pesos en premios.

El costo de inscripción para este torneo es de ocho mil pesos y se espera contar con 255 jugadores de diversas partes del país, incluso en años anteriores se ha contado con golfistas de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Costa Rica.

Luz Elena Carlón, por su parte, se mostró contenta por este reconocimiento y más por ser la primera dama en ser la homenajeada en este importante torneo de golf.

“Un día me dijeron que yo fui la elegida para llevar el nombre del torneo y me dio mucho gusto, me sentí muy honrada, en nombre de mis compañeras yo lo acepto.

“Me siento muy halagada con este reconocimiento y más porque voy a ser la primera dama y más en los 50 años del Country”, expresó.

HOYOS HOYO PREMIO Hoyo 2 10 Beat 2019 Hoyo 9 Cadillac XT5 Premium 2019 Hoyo 15 1 Cheyenne Z71 4x4 2019 Hoyo 17 1 Cadillac ATS Sedán 2019

O’YES (Hoyos Par 3: 2, 9, 15 y 17) POS PREMIO 1 Automóvil Beat 2019 2 20,000 3 15,000 4 Smart TV LG 49” 5 Putt Scotty Cameron 6 Ipad 7 Ranger Finder 8 Pantalla HDTV 32” 9 Sound Bar LG 10 Bolsa de Golf

CATEGORÍAS CATEGORÍA HÁNDICAP Campeonato Hasta 3.2 AA 3.3 a 7.1 A 7.2 a 10.9 B 11.0 a 15.2 C 15.3 a 20.1 D 20.2 o más Damas A Hasta 21.9 Damas B 22.0 o más Seniors A Hasta 22.1 Seniors B 22.2 o más