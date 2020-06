En pandemias abandono escolar puede elevarse al 20 por ciento: Mejía López

Juan Alfonso Mejía López, secretario de SepyC, asegura que en Sinaloa se tienen estrategias puntuales para combatir el abandono

Belem Angulo

CULIACÁN._ El Secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, advirtió que de acuerdo a las evidencias analizada por la secretaría a su cargo el abandono escolar incrementa durante época de pandemia hasta un 20 por ciento.

"La evidencia nos dice que cuando hay pandemias el abandono puede crecer hasta el 20 por ciento. Entonces, en Sinaloa no nos estamos quedando de brazos cruzados, tenemos estrategias puntuales para combatir el abandono", comentó.

De acuerdo con información de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, las cifras de abandono escolar en Sinaloa superan la media nacional en casi todos los niveles educativos.

Durante el inicio del actual ciclo escolar 2019-2020, el abandono escolar en nivel primaria estatal fue del 0.8 por ciento y la estadística nacional refleja un 0.5 por ciento. En secundaria, la cifra se eleva a un 4.9 por ciento contra 4.3 por ciento en la media nacional. En educación superior la diferencia es de casi un punto con 9.1 por ciento a nivel estado y 8.2 nacional.

Solamente en educación media superior las cifras estatales se encuentran debajo de las nacionales con una diferencia casi de dos puntos, 11.1 por ciento en cuanto a abandono escolar en el estado en comparación con un 13.0 por ciento a nivel nacional.

"Solamente de 10 niños que inician primero de primaria 5 llegan a preparatoria", explicó el titular de la Sepyc.

Ante este panorama, Mejía López explicó que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ya trabaja en una estrategia para minimizar el abandono.

"'Desde Hoy a la Escuela' tiene como objetivo combatir el abandono"

"De hecho desde hace 3 meses iniciamos la estrategia de 'Desde Hoy a la Escuela', pero desde hace un mes, si no me equivoco, mandamos cartas dirigidas a los padres de familia que hemos detectado que no han inscrito a sus hijos, para que no los dejemos atrás", dijo.

Durante esta quinta etapa de inscripciones se busca que el 100 por ciento de alumnos cumplan con el proceso completo para así evitar la deserción académica.

"Es una estrategia que tenemos desde hace 3 meses, Alumno Digital, y ampliar el plazo de inscripciones en esta quinta etapa forma parte de una estrategia integral que busca combatir el abandono", comentó.