En penal de Mazatlán reciben solo comida y artículos de primera necesidad para internos para evitar contagios de Covid

Desde temprano los familiares de los internos arriban al penal para entregar a los custodios las despensas para sus familiares internos

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Solo comida y artículos de primera necesidad es lo que permiten que reciban los internos del Centro Penitenciario el Castillo, donde desde hace cuatro semanas se restringieron las visitas a los internos por las medidas de seguridad para evitar contagios por el Covid-19.

Desde las 9:00 horas de este domingo familiares de los internos del penal local arribaron a la penitenciaría con bolsas de mandado y comida preparada que llevan a sus familiares que se encuentran recluidos.

En minutos se formó un a fila de la menos diez personas quienes, guardando su sana distancia, esperaban su turno con sus bolsas de mandado y comida para entregarla a los custodios para que la hicieran llegar a su familiar.

“Todos los días recogen mandado de nueve a dos de la tarde, yo vengo entre semana y ahora me vine en domingo, hoy me levanté temprano y le hice un hígado, le traigo pastas, desodorante, todo lo personal pues”, comentó Marisela “N”.

La señora dijo que por ser una mujer de la tercera edad, toma todas las precauciones para trasladarse al penal y evitar contagiarse del coronavirus.

“Ya tengo 64 y me vengo a escondidas de mi hija que no quiere que salga, pero me traigo mi tapabocas, las cosas se las entregamos a un mandadero, y nomás le damos una monedita para que lo entregue, eso si, nada se pierde”, expresó.

Las personas lamentaron que ya son cuatro semanas las que llevan sin ver s su familiar preso, tiempo en el que se han aplicado las medidas de sanidad para evitar contagios del Covid-19 entre la población del penal.

“Ya con este son cuatro domingos que solo nos reciben la despensa, eso es lo que tengo sin verlo, vengo a traerle a mi hijo pues ahora le mandé dinerito, poquita comida, chicharrón, así mandadito jabón, rollo y otras cositas de comida, poquito de todo, me traigo mi cubrebocas y mi gel aquí en la bolsa, porque ahorita que subo al camión me pongo porque en el camión se agarran miles de gentes y cuando me bajo me lo vuelvo a poner y hasta ahorita no he sentido nada y tengo diabetes, soy hipertensa y tengo reumatismo y todo lo que tú quieras, pero nada, gracias a Dios”, comentó Delia “N”, de 73 años.